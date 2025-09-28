ÇîÂ¿ÂçµÈ¡¡¡Ö¥Í¥¿¥¬¥ó¥¬¥ó½ñ¤¤¤Æ¤ë·Ý¿Í¡×¤¢¤ë¤¢¤ëÌÀ¤«¤¹¤â¡ÄÇîÂ¿²Ú´Ý¡Ö¤É¤ó¤Ê¸À¤¤Ìõ¤Ê¤ó¡©¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬28Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö²Ú´ÝÐ§¤ÈÂçµÈÌÍ¡×¡ÊÆüÍË¸å13¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È·Ý¿Í¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï1»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇÀÅ²¬¸©¤ÎÂç¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¡¦Ç®³¤¤ò»¶ºö¡£Î©¤Á´ó¤Ã¤¿´³ÊªÅ¹¤Ç¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤Î2¿Í¤¬¥Ó¡¼¥ë¤ò¡¢¥²¥¹¥È¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ÏÎä¤¿¤¤¤ªÃã¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£
¡¡ÂçµÈ¤Ï¡ÖÆæ¤¬²ò¤±¤¿¡×¤ÈÆÍÁ³ÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö»ä¤Î»ýÏÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö40¡ÊºÐ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Í¥¿¥¬¥ó¥¬¥ó½ñ¤¤¤Æ¤ë·Ý¿Í¡Ä¼ò°û¤á¤Ê¤¤Àâ¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥¿¤äµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ó¤ä¥È¥ê¥ª¤Î¥Í¥¿Ã´Åö¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¡ØÇú¾ÐÌäÂê¡Ù¤ÎÂÀÅÄ¤µ¤ó¡Ø¥í¥Ð¡¼¥È¡Ù¤Î½©»³¤¯¤ó¡×¤ÈÎóµó¡£ÁêÊý¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¤«¤é¡Ö¤É¤ó¤Ê¸À¤¤Ìõ¤Ê¤ó¡©¡ª¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤í¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡Ö½ñ¤±¤Æ2ËÜ¡ÄÇ¯¤Ë2ËÜ¡×¤È¾ð¤±¤Ê¤¤À¼¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£