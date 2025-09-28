ÁÒ»ýÌÀÆü¹á¡¢15Ç¯´Ö½êÂ°¡Ö¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×9·îËö¤ÇÀìÂ°·ÀÌó½ªÎ»¤òÊó¹ð¡Ö¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¤â¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁÒ»ýÌÀÆü¹á(36)¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£15Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ò30Æü¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÁÒ»ý¤Ï¡Ö2025Ç¯9·î30Æü¤Î·ÀÌóËþÎ»¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ15Ç¯´Ö½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¿´¤«¤é¿®Íê¤Ç¤¤ë»öÌ³½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ë½Ð²ñ¤¤ÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤º£Æü¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤È»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿·¤¿¤Ê1Êâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¶ÉÌÌ¤Ç¤â¤ªÎÏÅº¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î15Ç¯´Ö¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿»Å»ö¤Ïº£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤âÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿±þ±ç¤äÎå¤Þ¤·¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¶¦¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â²¹¤«¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£