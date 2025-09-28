¡Ú ÆâÅÄÍý±û ¡Û¡¡34ºÐÃÂÀ¸Æü¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ¯ÎðÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¡¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤ÎÍÄ¾¯´ü¼Ì¿¿¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ÈÈ¿¶Á
ÇÐÍ¥¤ÎÆâÅÄÍý±û¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë34ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÆâÅÄÍý±û ¡Û¡¡34ºÐÃÂÀ¸Æü¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ¯ÎðÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¡¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤ÎÍÄ¾¯´ü¼Ì¿¿¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ÈÈ¿¶Á
ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö 34ºÐ¡ª¼«Ê¬¤ÎÇ¯ÎðÊ¹¤¤¤Æ¡¢Âç¿Í¤¹¤®¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎÇ¯Îð¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÇÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ë¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ï¡¢1994Ç¯1·î1Æü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÇò¤ÈÇ»º°¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÃå¤¿ÍÄ¾¯´ü¤ÎÆâÅÄ¤µ¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È±¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ç¾þ¤é¤ì¤¿¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ËèÇ¯¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹±Îã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µîÇ¯¤â¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Öº£Ç¯¤â·ò¹¯¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ï¤Ã¤Ô¡¼¤Ë¤¤¤ì¤Þ¤¹¤è¡¼¤Ë¡¡ ¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤Èµ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê1Ç¯¤Ø¤ÎÊúÉé¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¤é¤·¤¤½÷¤Î»Ò¡×¡Ö¤ê¤ª¤Á¤ã¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡º£¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Á¤£¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤«¤é¡¢¥«¥ï¥¤¥¤¤Í¡×¡ÖÍÄ¾¯¤«¤é´é¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
