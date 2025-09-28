¡Ú ¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡¦¿û¸¶¿Ê ¡Û¡¡·»¡¦¿û¸¶¹§¤µ¤ó»àµî¸å½é¥é¥¤¥Ö¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·»µ®¤ËÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¡×¡¡º£¸å¤â¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤Î²Î¤ò²Î¤¤·Ñ¤°·è°Õ¸ì¤ë
·»Äï¥Ç¥å¥ª¡¦¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤ÎÄï¡¢¿û¸¶¿Ê¤µ¤ó¤¬¡¢²¸»Õ¡¦ÉÍ¸ý¸ËÇ·½õ¤µ¤ó¤ÎË×¸å35¼þ´÷¡¦À¸ÃÂ108Ç¯º×¡ÖÉÍ¸ý¸ËÇ·½õ ·æºîÁªLIVE¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Ê¤µ¤ó¤¬¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·»¤Î¿û¸¶¹§¤µ¤ó¤¬9·î11Æü¤ËÇÙ±ê¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
½Ð±éÁ°¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¿Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¹§¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¤¢¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Í¥¤·¤¯¤Æ´è¸Ç¤Ç¡£¤É¤ó¤É¤ó·»µ®¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯º£¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡È¤È¡¢¤·¤ó¤ß¤ê¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡È·»¤µ¤ó¤ÈËÍ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Ãç°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢·»Äï¤Ï¡£¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡È¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¿Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢1¿Í¤Ç¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖÇò¤¤¥Ö¥é¥ó¥³¡×¤òÈäÏª¡£¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·»µ®¤ËÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¡È¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤ê¡¢¡È¶õµ¤¤¬¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤´¶¤¸¡£(¹§¤µ¤ó¤¬)ÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï1¿Í¤Ç·»µ®¤ÎÊ¬¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡È¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹§¤µ¤ó¤È¤ÎºÇ¸å¤Î²ñÏÃ¤Ï¡¢¿Ê¤µ¤ó¤¬¡Ö·»µ®¡¢·»µ®¡×¤È¸Æ¤ÖÀ¼¤Ë¹§¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¢¤¢¡×¤È¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÈ¿±þ¤·¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¹§¤µ¤ó¤ÎºÇ´ü¤ò´Ç¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï1¿Í¤Ç¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤Î²Î¤ò²Î¤¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯Í½Äê¤À¤½¤¦¤Ç¡ÈÀ¼¤¬½Ð¤ë¸Â¤ê¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡È¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¡È´èÄ¥¤Ã¤Æ¡È¤È¤Î³Ý¤±À¼¤¬Èô¤Ö¤È¡¢¿Ê¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¯¡È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Í¡¢¥à¡¼¥Éºî¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡£º£Æü¤Ï¤³¤³¤Ë¤ª·»¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡È¤Èµ¤¾æ¤ËµÒÀÊ¤ò¾Ð¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢·»¤Î¹§¤µ¤ó¤ò¼Å¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
