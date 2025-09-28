Ｔ字路s、メジャー2ndシングル「このままでいいのさbaby」MVのプレミア公開が決定
2025年4月にメジャーデビューを果たしたＴ字路sが、2ndシングル「このままでいいのさbaby」のMVをYouTubeにてプレミア公開することを発表した。公開日時は9月28日21時を予定している。
■“このままでいい”と肯定しあう温かさと、楽曲が持つ人間讃歌としての力強さを象徴する映像に
同楽曲は、現在オンエア中のサッポロラガービール“赤星”ブランドムービーCMソングとして話題を集めている1曲。作詞を伊東妙子（Vo/Gt）、作曲を篠田智仁（Ba）と伊東が手がけ、編曲・サウンドプロデュースは佐橋佳幸が担当。幾度の失敗や遠回り、ぶつかり合いを重ねながらも寄り添い続けるふたりの姿を描き、“このままでいい”と自分を肯定する泥臭くもまっすぐなラブソングであり、人間讃歌となっている。
MVは、「カップル」と「親子」というふたつの物語が交錯する映像で構成。同棲する男女は、ささいな衝突や不満を抱えながらも、一緒に食卓を囲み、ときに笑い合う日常を生きている。家を飛び出す彼氏、飲みに行った酒場から帰ってくる姿、互いの心の距離を行き来するようなシーンがリアルに描かれる。
一方、母と娘の親子は、母の心身が少しずつ弱っていくなかで衝突し、ぶつかり合いながらも、最後には手を取り合って支え合う。娘が酒場でひとり飲む姿も映し出され、ふたつの物語が同じ場所で重なり合っていく。
その合間には、Ｔ字路sのふたりが酒場で歌う姿が登場。ラストはそれぞれの登場人物が酒場でグラスを手にする場面で締めくくられ、“このままでいい”と肯定しあう温かさと、楽曲が持つ人間讃歌としての力強さを象徴する映像となっている。
監督は、同ブランドムービーを手掛けた映像ディレクターが担当。映像作品としても連動性のある世界観に仕上がっている。“赤星”のブランドムービーCMで楽曲を耳にした人も、MVで初めて触れる人も、Ｔ字路sの力強く温かな音楽が、より一層心に響く映像となっている。
Ｔ字路sは、今夏『FUJI ROCK FESTIVAL』『JOIN ALIVE』『MONSTER baSH』など大型フェスに出演。11月12日にはメジャー1stアルバム『MAGIC TIME』のリリースを予定しており、同月からは自身初となる“バンド編成”での全国ツアーの開催も決定している。
2人編成からさらに広がる表現へ挑む彼女たちが迎える、新たなスタートライン。進化を遂げるＴ字路sの今に、ぜひ注目しよう。
■Ｔ字路sコメント
ダメな“俺”が主人公の愛しい物語がテーマのこの曲を、「サッポロラガービール」（通称：赤星）のブランドムービーCMソングに起用していただきましたが、そのCMが本当に素敵で！
語らずともそれぞれの人生が浮かんでくるような、味わい深い映像に自分達の楽曲が重なる様がとっても嬉しかったのです。そんないきさつで、この曲のMVを、CMの制作チームに作ってほしいとお願いしました。
そこへ辿り着くまでの前日譚。それぞれの物語が精一杯きらめいています。ぜひお楽しみください！
■リリース情報
2025.08.20 ON SALE
DIGITAL SINGLE「このままでいいのさbaby」
2025.11.12 ON SALE
ALBUM『MAGIC TIME』
■ライブ情報
MAGIC TRAVELLIN’ BAND TOUR 2025
11/17（月）愛知・DIAMOND HALL
11/23（日・祝）東京・EX THEATER ROPPONGI
11/28（金）北海道・PENNY LANE 24
11/30（日）宮城・仙台Rensa
12/05（金）福岡・BEAT STATION
12/06（土）岡山・YEBISU YA PRO
12/19（金）大阪・GORILLA HALL OSAKA
「このままでいいのさbaby」配信ジャケット
「このままでいいのさbaby」配信ジャケット
『MAGIC TIME』初回盤ジャケット
『MAGIC TIME』通常盤ジャケット