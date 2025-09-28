元AKB48・倉持明日香、15年の所属に区切り 事務所との専属契約終了を報告「新たな挑戦も」
AKB48の元メンバーでタレントの倉持明日香（36）が28日、自身のXを更新し、9月30日の契約満了をもって15年間所属したワタナベエンターテインメントとの専属契約を終了することを報告した。
【写真】15年の所属に区切り 書面で発表した倉持明日香
倉持は「2025年9月30日の契約満了をもちまして、15年間所属させていただいたワタナベエンターテインメントの専属契約を終了いたします」と伝え「心から信頼できる事務所スタッフの皆様に出会い、力強く支えていただき今日まで続けてこられました」と感謝した。
続けて「私の人生において宝物のような経験と時間を過ごさせていただけたこと、恵まれた環境に心から感謝しています」と振り返った。
今後については「これまで取り組んできた仕事は今後も変わらず続けながら、新たな挑戦にも取り組んでまいります」と前向きにコメント。また「どんな時も変わらず応援してくださったファンの皆様に、心より感謝申し上げます。日々いただいた応援や励ましが、私にとって大きな支えとなっていました」と、ファンへの思いもつづった。
倉持は1989年9月11日生まれ、神奈川県出身。アイドルグループ・AKB48の元メンバー。第4期オーディションに合格。チームA所属。2008年3月、研究生からチームKに昇格し、シングル「言い訳Maybe」で選抜される。また、プロレス好きとしても有名。愛称は“もっちぃ”。2015年8月、AKB48を卒業した。
【写真】15年の所属に区切り 書面で発表した倉持明日香
倉持は「2025年9月30日の契約満了をもちまして、15年間所属させていただいたワタナベエンターテインメントの専属契約を終了いたします」と伝え「心から信頼できる事務所スタッフの皆様に出会い、力強く支えていただき今日まで続けてこられました」と感謝した。
今後については「これまで取り組んできた仕事は今後も変わらず続けながら、新たな挑戦にも取り組んでまいります」と前向きにコメント。また「どんな時も変わらず応援してくださったファンの皆様に、心より感謝申し上げます。日々いただいた応援や励ましが、私にとって大きな支えとなっていました」と、ファンへの思いもつづった。
倉持は1989年9月11日生まれ、神奈川県出身。アイドルグループ・AKB48の元メンバー。第4期オーディションに合格。チームA所属。2008年3月、研究生からチームKに昇格し、シングル「言い訳Maybe」で選抜される。また、プロレス好きとしても有名。愛称は“もっちぃ”。2015年8月、AKB48を卒業した。