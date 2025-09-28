タレントの北斗晶が27日に自身のアメブロを更新。メディアにあまり出演しない次男の現在の様子を明かした。

この日、北斗は「今日は主婦の友社さんのトークショーでハイヒール・モモコさんと一緒に病気の話などを中心に45分のトークショーをやらせていただきましたー」とお笑いコンビ・ハイヒールのモモコとのトークショーに出演したことを報告。トークショーについて「ちょっと、暗い話になりがちな内容だったのに…モモコさんの話しが面白すぎて会場からも笑い声が響く楽しいトークショーでした」と振り返った。

続けて、会場にはモモコの長男夫妻も来ていたといい「初々しい若夫婦にキュンキュンしましたー」とコメント。さらに「実は、次男がこっそり観に来てくれてました〜」と自身の次男も観覧していたことを明かした。

また、次男について「全くメディアにも出ないので次男は元気なのかと気にかけてくださる方も多いですが。。」とファンからの心配の声に触れ「お陰様で、あんなに小さかった誠ちゃんはヒールの高い靴を履いてる私よりも大きくなって元気で勉学にサークルに励んでおります」と近況を報告した。