お笑い芸人みやぞん（40）が28日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。お笑い芸人年収についての話題で、自身の収入額を示唆する場面があった。

番組には、約20年所属した松竹芸能を昨年に退所し独立した、みなみかわ（43）が初出演。紹介コーナーでは、ネットのうわさとして、フリップで「松竹芸能から独立して儲けまくり。年収は2億円以上になったらしい」と内容が示された。

みなみかわは「そんなもん、ホンマ。2000万円ぐらいです。本当に」と、思わずリアルな数字を告白。「妻と二人三脚で。妻が社長なので」と話し、実際は「1800（万円）」」と微調整した。

その話題の中、みやぞんは「意外と2000万（円）なんだな、という感じがちょっとしました」と、けげんな表情に。すると、2023年いっぱいで浅井企画を退所し、コンビのANZEN漫才も解散して独立しているみやぞんに対し、スタジオから「ちなみに、みやぞんさんは、どうなんですか？ 年収」との声があがった。

みやぞんは「年収？ ふええええ」と奇声をあげると、「そんなそんなそんな、本当にありがたい限りでございます」と頭を下げ、明言を避けた。

ただ、みなみかわは「言えや！ （自分）言ったんだから」と猛ツッコミ。峰竜太も「具体的な数字をあげてください」とひと刺しすると、みやぞんは「何千万かってことですか？ いやいやいや」と動揺しつつも、「2000万円よりか、ちょっと（上）いっているかもしれない」と漏らした。

みなみかわは「ほらぁ」とボヤき、みやぞんは「冗談！冗談」とカメラ目線で釈明。それでも和田アキ子は「みんなすごい！」と感嘆した。