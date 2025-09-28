ヴァンダレイ・シウバがまさかの失神KO

海外ボクシングの試合で衝撃の大乱闘が発生した。格闘技・PRIDEなどで活躍した49歳のヴァンダレイ・シウバ（ブラジル）が試合後に“失神KO”。両軍がリング内で入り乱れる異常事態となった。

まさかの幕切れとなった。ブラジルのサンパウロで行われた格闘技イベント「スパテン・ファイト・ナイト2」のエキシビションマッチ。元世界2階級制覇王者の50歳、アセリノ・フレイタス（ブラジル）とのボクシング形式の一戦に臨んだ。

だが試合はシウバの度重なる反則行為で中止に。結果に納得しない両軍がリング内に入り乱れる格好となった。お互いに徐々にヒートアップすると大乱闘が勃発。仲裁を試みたシウバは、乱入者に右ストレートを食らい仰向けに倒れこみ、意識を失った模様だ。

米紙「USAトゥデイ」の総合格闘技専門メディア「MMAジャンキー」は「UFCレジェンドのヴァンダレイ・シウバ、失格後に残酷に倒され意識不明」との見出しで記事を掲載。「シウバはキャンバスに叩きつけられ、リング中央でヒトデのように崩れ落ちた」と伝えている。

シウバは2018年9月以来、約7年ぶりの一戦だった。同メディアによると、現時点での負傷の状況は不明だという。



（THE ANSWER編集部）