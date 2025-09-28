¡Ú¤¹¤Ç¤Ë3000Ëü±ß¥ª¡¼¥Ð¡¼¡ÛÂç¤ÎÎ¤¤¬Àé½©³Ú¤Î·ë¤Ó¤Ç¾¡Íø¤Ê¤é¡Ö·ü¾Þ³ÍÆÀËÜ¿ô¡×¤¬¿·µÏ¿¤Ë¡ª¡¡¶×Ý¯¤ÎµÙ¾ì¤Ç¡Ö¸¸¤Î52ËÜ¡×¤òÆ¨¤¹¤â¹¹¿·¤ÏÌÜÁ°¡¡15ÀïÁ´¾¡¤ÇÇòË²¤¬ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿µÏ¿¤ò13ÈÖ¤Î·ü¾Þ¤ÇÅÉ¤êÂØ¤¨¤Ø
¡¡½©¾ì½ê14ÆüÌÜ¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤¬¾¡¤Á¡¢Ë¾ºÎ¶¤¬ÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Î¾º¿Ê¸å½é¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ë¾ºÎ¶¤¬¼ãÎ´·ÊÀï¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÇÊÑ²½¤·¤Æ¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¤Ç¾¡Íø¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Ï²£¹ËÆ±»Î¤ÎÀé½©³Ú·èÀï¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½©¾ì½ê¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡ÖÎ¯ÀÊ¤ÎÃåÊªÈþ¿Í¡×¡¡Çö¼ê¤ÎÃåÊª¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦
¡¡13¾¡1ÇÔ¤ËÀ±¤ò¿¤Ð¤·¤¿Âç¤ÎÎ¤¤À¤¬¡¢14ÆüÌÜ¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÂç´Ø¡¦¶×Ý¯¤¬¡Ö±¦É¨ÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¡×¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤ÆµÙ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ï¤äÉÔÀï¾¡¤Ç¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢Ë¾ºÎ¶¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÑ²½¤ÇÌÈ¤ì¤¿¡£¶¨²ñ´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¶×Ý¯¤ÏÁ°Æü¤ÎË¾ºÎ¶Àï¤ÇÉ¨¤òÄË¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëµÙ¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÆüÄ«¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¿¤áµÙ¾ìÆÏ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¸á¸å1»þ²á¤®¤Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¼èÁÈ¤òÁÈ¤ßÄ¾¤¹¡Ø³ä¤êÊÖ¤·¡Ù¤â¤Ç¤¤º¡¢·ë¤ÓÁ°¤Î¼èÁÈ¤¬ÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤ÏÁêËÐ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Í¥¾¡¤Ë1Êâ¶á¤Å¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤¢¤ëÂçµÏ¿¡×¤Î¹¹¿·¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÂÆ§¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬1¾ì½ê¤Ç¤Î·ü¾Þ³ÍÆÀËÜ¿ô¤Î»Ë¾åºÇÂ¿µÏ¿¤Î¹¹¿·¤À¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï13ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿·ü¾Þ¤¬519ËÜ¡Ê3114Ëü±ß¡á1ËÜ6Ëü±ß¤Ç·×»»¡Ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ3000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç1¾ì½ê¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿·ü¾Þ¤ÎºÇÂ¿ËÜ¿ô¤Ï2015Ç¯½é¾ì½ê¡¢Åö»þ¤Î²£¹Ë¡¦ÇòË²¤¬15ÀïÁ´¾¡¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿545ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¼ê¼è¤ê¤¬5Ëü6700±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶â³Û¤ÏÌó3090Ëü±ß¡£1¾ì½ê¤¢¤¿¤ê¤Î³ÍÆÀ¶â³Û¤Ç¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤¬µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¬¡¢º£¾ì½êÃæ¤ËËÜ¿ô¤Ç¤âÈ´¤¯¤³¤È¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¶¨²ñ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡14ÆüÌÜ¤Î¶×Ý¯Àï¤Ë¤Ï·ü¾Þ¤¬52ËÜ¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡Íø¤¹¤ì¤ÐÂç¤ÎÎ¤¤¬µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶×Ý¯¤ÎµÙ¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç·ü¾Þ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼è¤ê¤ä¤á¤Ë¡£312Ëü±ßÊ¬¤¬¸¸¤Î·ü¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁêËÐÃ´Åöµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÀé½©³Ú¤ÎË¾ºÎ¶Àï¤Ë¤Ï1¼èÁÈ¤Ç¤ÏºÇ¹â¤Î60ËÜ¡¢¤½¤ì¤Ë¿¹±Ê¾Þ¤Î1ËÜ¤¬Áý¤¨¤Æ61ËÜ¤Î·ü¾Þ¤¬¤«¤«¤ë¡£ËÜ³ä¤Ç¾¡¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ì¤ÐµÏ¿¹¹¿·¤À¤¬¡¢ËÜ¾ì½ê¤ÇÉé¤±¤Æ·èÄêÀï¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¹¹¿·¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¤â¤È¤â¤È¤ÎµÏ¿¤ÏÇòË²¤¬15Àï¤Ë¾¡¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢º£¾ì½ê¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤ÏÇÔ¤ì¤¿4ÆüÌÜ¤ÎÇìºùË²Àï¡¢ÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¶×Ý¯Àï¤Ç·ü¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£13ÈÖÊ¬¤Î·ü¾Þ¤Ç¤Î¹¹¿·¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Ë·ü¾Þ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë°ì¶¯»þÂå¤Î¾Úº¸¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Âç¤ÎÎ¤¤Î·ü¾ÞËÜ¿ô¤Ï½é¾ì½ê327ËÜ¡Ê1962Ëü±ß¡Ë¡¢½Õ¾ì½ê¤¬274ËÜ¡Ê1644Ëü±ß¡Ë¡¢²Æ¾ì½ê470ËÜ¡Ê2820Ëü±ß¡Ë¡¢Ì¾¸Å²°¾ì½ê486ËÜ¡Ê2916Ëü±ß¡Ë¤È±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡£¤³¤ÎµÏ¿¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£