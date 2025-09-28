¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¸¶ÅÀ¡Ö¡È¤Á¤ç¤¤Ìò¤Ç½Ð¤Ê¤¤¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡×
¡¡¥Æ¥¯¥Î¥Ð¥ó¥É¡ÖÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡Ê57¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥á¥·¥É¥é¡¡¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÇÐÍ¥¡¦ËþÅç¿¿Ç·²ð¡¢¡ÖEXIT¡×·ó¶áÂç¼ù¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ñ¾ë¸©¡¦ºäÅì»Ô¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¡£·ó¶á¤È¤Ï½éÂÐÌÌ¡£ËþÅç¤È¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¥É¥é¥Þ¡ÖÁ´Íç´ÆÆÄ¡×°ÊÍè¤Ç¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Ô¥¨¡¼¥ë¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º·ì¿§¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢ËþÅç¤â¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¡¢ËþÅç¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦²¶¤é¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÌ¾ºî¤Ë¤¤¤ë´é¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±¤É¡¢ÀÎ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Ô¥¨¡¼¥ë¤â¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤«¤â¤Í¡£¡È²¿¤¢¤¤¤Ä¡¢¤ï¤±¤ï¤«¤ó¤Í¤¨¤Ê¡É¤Ã¤ÆÏÃ¤À¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡×
¡¡ËþÅç¤¬¡ÖÀÎ¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÀÎ¤Ã¤Æ¤É¤ÎÃÊ³¬¡©¡×¤È¥Ô¥¨¡¼¥ë¡£ËþÅç¤¬¡Ö20Âå¤È¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ë¤Ï¡Ö20Âå¤ÏÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢ÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤ª¼ÇµïÅª¤ÊÏÃ¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï30¡ÊºÐ¡Ë¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤¿¤Ö¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡È¤Á¤ç¤¤Ìò¤Ç½Ð¤Ê¤¤¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡È¤½¤Ã¤¹¤«¡¼¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È¥Ô¥¨¡¼¥ë¡£¡ÖÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«´ÆÆÄ¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬µ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÊÑ¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£