◇MLB ドジャース5-3マリナーズ(日本時間28日、 T-モバイル・パーク)

ナ・リーグ西地区4連覇を決めたドジャースがア・リーグ西地区を24年ぶりに制したマリナーズと対戦。大谷翔平選手は休養のため出場はありませんでしたが、リリーフ陣が好投をみせ、勝利を飾りました。

試合は5回にダルトン・ラッシング選手の2ランホームランでドジャースが先制。直後にホルヘ・ポランコ選手の3ランホームランで逆転を許しますが、7回に同点に追いつくと、ここからリリーフ陣が力投をみせました。

7回4番手のブレーク・トライネン投手が先頭にヒットを許すも、後続を3者連続三振と得点を与えず。さらに8回から登板したアレックス・ベシア投手もストレートで三者連続三振。9回にキケ・ヘルナンデス選手のタイムリーで勝ち越すと、最後はエドガルド・エンリケス投手は最速102.5マイル(約164.9キロ)のストレートを記録するなど、三者連続。7回から3投手で9者連続三振マリナーズ打線を封じ込め、ドジャースは4連勝を飾りました。

9月はプルペン陣の乱調が目立つドジャースですが、この日はそれを振り払うような圧巻の内容。前日には佐々木朗希投手も2試合連続無失点リリーフをみせているなど、ポストシーズンへ明るい話題となっています。