ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡ÈÉðÁÐ»³£²À¤¡É¤À¡ª¸ÞÅç¤¬¿·½½Î¾¤ò³Î¼Â¤Ë¤¹¤ëÇòÀ±¡¢»Õ¾¢¤Ë¿´¿ì
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡¦Àé½©³Ú¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡À¾Ëë²¼£µËçÌÜ¤Î¸ÞÅç¡Ê£²£²¡Ë¡áÆ£Åç¡á¤¬¡¢£¶¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ¡¢¿·½½Î¾¾º¿Ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Åì½½Î¾£±£³ËçÌÜ¤Ç£¶¾¡£¸ÇÔ¤À¤Ã¤¿°°³¤Íº¡ÊÂçÅç¡Ë¤È¤Î»ö¼Â¾å¤Î¡ÈÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¡É¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÆÍ¤²¡¤·¤Ç¹¶¤á¡¢º¸¤òº¹¤¹¤ÈÀª¤¤¤è¤¯´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ê¤ò½Ð¤·¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢»ß¤Þ¤é¤º¹¶¤á¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÂóÂç¤«¤éËë²¼ºÇ²¼°Ì³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤Ç¡¢½Õ¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ó¤À¡££±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£±£¸£±¥¥í¤ÎÂÎ¤ÇÆÍ¤²¡¤·ÁêËÐ¤ò¿®¾ò¤È¤¹¤ë¡£»Õ¾¢¤ÎÆ£Åç¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´ØÉðÁÐ»³¡Ë¤«¤é¤Ï¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤ò·è¤á¤í¡×¤È½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ÞÅç¤Ï¡Ö»Õ¾¢¤ÎÁêËÐ¤¬¼«Ê¬¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¡£ÈÖ¿ô¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¼«Ê¬¤Î¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡ÈÉðÁÐ»³£²À¤¡É¤Ø¡¢µ¤¹ç¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£