◇インターリーグ ドジャース5―3マリナーズ（2025年9月27日 シアトル）

ドジャースは27日（日本時間28日）、敵地でのマリナーズ戦に競り勝って4連勝。7回からブレーク・トライネン投手（37）、アレックス・ベシア投手（29）、エドガルド・エンリケス投手（23）がそれぞれ3三振を奪い、3投手のリレーで球団新の9者連続三振を樹立した。

直近7試合で防御率11.12、9月だけで5敗を喫していたトライネンは「明らかにプレーオフが近づいてきているし、この2週間ほどでその雰囲気を感じている。もちろん常に集中しているが、ここにきて強度がさらに上がっていると思う。感覚が研ぎ澄まされているというか、そういう部分がある。長いイニングを投げてくれた先発に凄く感謝しているし、打線もとても良かった。特に序盤で得点できたのは大きかった」と話した。

チーム全体としての変化については「自分を含め、みんなより集中しているように見える。これまで集中していなかったという意味ではないが、もう一段階ギアが上がっている感じだ」とコメント。チーム状態も上向いており「試合後に笑顔になれるのはいいと思う。一番大きな収穫はブルペン全体の自信がついてきたことだ。プレーオフが近づいてくる中で、抑えることに成功しているし、誰かがランナーを背負っても何とかできるという手応えがある」と復調のきっかけをつかんだ様子だ。

昨年のポストシーズンでもフル回転して世界一に貢献した右腕は「あの時は追い込まれた状況だったが、だからこそ自分たちがどれだけ集中できるか、周囲をどう最小限に抑えるかが分かった。昨年はおそらくポストシーズンで一番強いチームと戦ったが、その中でどう戦えたかが自信になっている」と振り返った。