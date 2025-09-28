今年いっぱいで活動休止することを発表したPerfumeのあ〜ちゃんこと西脇綾香（36）の妹でタレントの「ちゃあぽん」こと西脇彩華（32）が28日までに自身のインスタグラムを更新。Perfumeへの思いをつづった。

彩華は活動休止前最後のライブを鑑賞したことを報告。「涙で顔も腫れあげて完全に終わってますが」とライブ後の4ショットを添え「自然とライブ後半にはまた次が楽しみになる、そんな時間でした。ファンの皆さんにそう思ってほしいから頑張る、今日を最高の思い出にして次にまたきたいと思ってほしい、そういう3人のいつも誠実にライブで返していく姿に心打たれる瞬間がたくさんありました。わたしはこの背中を見て育ったんだと改めて感謝したり、初心に帰る今日この頃です(やっと冷静になりはじめた)」と感想を記した。

続けて「絶対帰ってきますよ 姉たちを見ていたらわかります どんな形かはわからないけれど必ず皆さんに誠実だと思える形で だからみなさん信じて待ちましょう わたしも皆さんと一緒にまちます」と呼びかけ「安心してください ちょっとみんなより近くにいる身として気持ち引き締めましたから… ポテチ爆食いしすぎて後戻りできなくなる前にわたしが全力で止めます！（笑）」と姉の爆食い阻止も宣言した。

さらに「家族としては、ときには今までできなかったことを一緒に楽しんだり、姉たちの人生の新たな瞬間や決断を見届けることを心から楽しみにしています」と思いをつづった。