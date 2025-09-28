俳優のオダギリジョーが２７日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」に出演。「何でこんなことしなきゃいけないだ」と思う苦手なことを告白した。

ＭＣの加藤浩次から「写真撮られるのが苦手って聞いたんですけど？」と尋ねられたオダギリは「あっ、苦手ですね。どんな顔したらいいか分からないんですよ。素の…何もない顔をして人の前に立つっていうのが…何でこんなことしなきゃいけないだろうと思って」と明かして、加藤を笑わせた。

加藤も「ちょっと分かるよ。何か収録中とか笑ってる顔とか撮ってくださいってことだよね。それだったらいいってことだよね」と応じると、「そうです。そうです。カメラ目線が嫌ですね」とうなずいた。

街中で一般人から記念写真を頼まれたときはどう答えるかを聞かれ、「僕、まず『一緒に写真撮ってください』って言われないんですよ。なかなか街で声かけられるっていうのもないので」と明かした。

加藤が「だから帽子かぶって分かんないようにしてるからでしょ？」と質問。オダギリは「それもあると思うんですけど。多分気付いても、“あのタイプの人はほっとくタイプの…べき人だ”って気を遣ってくれて、全然気付いてないふりをしてくれたりしますね」と周りが逆に気遣ってくれると話した。