¡¡¿Íµ¤Îø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤¤¤Î¤ê¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎÅí¤¬27Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸¤¯¡Ø¤¢¤¤¤Î¤ê¡Ù¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥Ö¥í¥¬¡¼¤Î¥¯¥í¤é¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅí¤ÎÈþÍÆ»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Åí¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬Èà»á¤¤¤ëÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é½é¡©¡ª¤¯¤é¤¤¤«¤â¡©¡ª¤³¤ó¤Ê²ñ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡©¡©¡×¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡¼¡¼¡¼ËÜÅö¡¢²þ¤á¤Æ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡Ä¡×¤È¥¯¥í¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¡Ö°ÂÄê¤Î¤è¤Ã¤³¤Á¤£¤â¤¤¤Þ¤¹¤¼¡×¤ÈÂ¾¤ÎÍ§¿Í¤é¤â¸ò¤¨¤Æ²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£