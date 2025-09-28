テリー伊藤「1971年の最終モデル」人気の英国車を購入 テールゲートの外側に本物の木枠「個性的でなおかつ可愛らしい」「テリーさんにお似合い」
演出家のテリー伊藤（75）が28日、自身のインスタグラムを更新。英国のクラシックカー「モーリス・マイナー・トラベラー」を購入したことを報告した。
【写真】「内装もカッコいい！」テールゲートの外側に本物の木枠も 英国車を披露したテリー伊藤
テリーは「買っちゃいました！」と切り出し、1971年の最終モデルを紹介。1952年から生産されていた人気車で、ボディ後部側面とテールゲート外側に木枠が貼られているのが特徴だという。「高温多湿な環境で手入れを怠るとキノコがホントに生えてくるらしい 車庫保管しないと！」とユーモラスに注意点をづつった。
さらに「内装は赤のタータンチェックで、早くもクリスマス仕様」と満足げで、「サンタクロースとくるみ割り人形を乗せて更に盛り上げます」と茶目っ気たっぷりに投稿。写真ではクラシカルな車体とともに、内装の雰囲気も披露している。
#モーリスマイナートラベラー #英国車 などのハッシュタグを添えてアップされた投稿に、ファンからは「バックもフロントも完璧 さすが」「木枠が可愛すぎます！綺麗に残ってるの素晴らしすぎます」「個性的でなおかつ可愛らしい車ですね。テリーさんにお似合いです」と反響が寄せられている。
