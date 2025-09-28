¿·³ã¸©ÅòÂôÄ®ÅÚÃ®ÃÏÆâ¤ÎÀî¤Ç¡¢ÅêÌÖ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¿åÃæ¥á¥¬¥Í¤òÄÞ¤Ç°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

28Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢ÅòÂôÄ®ÅÚÃ®¤ÎÂç¸»ÂÀÀî¤ÇÅêÌÖ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Ìó30Ê¬¸å¤ËÃËÀ­¤È°ì½ï¤ËÅêÌÖ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤¬¡ÖÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£¥¯¥Þ¤ÎÄÞ¤¬ÃËÀ­¤Î¿åÃæ¥á¥¬¥Í¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¯¥Þ¤ÏËÌÊý¸þ¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤ÏÀî¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅêÌÖ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂÎÄ¹1m¤«¤é1.5m¤Û¤É¤Î¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢½±¤ï¤ì¤¿ÃËÀ­¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¬ÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÀÐ¤òÅê¤²¡¢¥¯¥Þ¤Ï¤½¤Î¾ì¤«¤é»³¤ÎÊý¤ËÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¸©Æâ¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤Î½ÐË×·ï¿ô¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¿Í¿ÈÈï³²¤Ï8·ïÈ¯À¸¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÆîµû¾Â½ð´ÉÆâ¤Ç¤Ï¡¢27Æü¤âÀîÄà¤êÃæ¤Ë76ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤ËÆ¬¤ò¤«¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3·ï3¿Í¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸©¤Ï¥¯¥Þ½ÐË×·Ù²ü¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¡¢·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£