◆男子プロゴルフツアー パナソニックオープン 最終日（２８日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）

プロ９年目の勝俣陵（ロピア）が単独首位で出て１イーグル、４バーディー、４ボギーの６９で回り、通算２０アンダーで初優勝を飾った。優勝賞金２０００万円を獲得した。

２位と３打差の単独首位で出た勝俣は１番で８０センチ、２番で１メートルに寄せて連続バーディー発進。７番、１１番でボギーをたたいたが、１６番パー４（３３１ヤード）ではフェアウェーから第２打のアプローチが直接カップインし、イーグルを奪取した。２２アンダーに伸ばし、１９アンダーでホールアウトしていた小木曽喬（フロンティアの介護）に３打差をつけた。１５番、１６番で約１メートルのパットを外して連続ボギーをたたいたが、最後は意地のゴルフで逃げ切った。優勝後は仲のいい選手らにウォーターシャワーで祝福され、うれし涙を流した。

埼玉出身の２９歳は、埼玉栄、日大に進み、２０１７年にプロ転向。ツアー過去最高は２２年の三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズなどで３位に入ったが、優勝には届かなかった。昨年大会は首位で出た第３日に７０と後退していたが、今回はリベンジを果たした。

４年前から毎冬、ツアー３１勝の片山晋呉と１か月間ほど合宿。ゴルフ技術やピンチ時のメンタルなど多くを学んできた。今大会第３日には大会中に“師匠”から連絡はきていないことを明かし、「終わってから、僕からいい結果報告をしたい」と話していた勝俣が有言実行を果たした。

今季ツアーの初優勝は、３週前のロピアフジサンケイクラシックを制した長野泰雅（福岡地行）に続き、８人目となった。

◆勝俣 陵（かつまた・りょう） １９９５１２月２７日、埼玉・三芳町生まれ。中学２年までは甲子園出場を目標に野球に励んだが、両膝の故障などで断念。父の勧めで１４歳でゴルフを始めた。埼玉栄３年時の１３年に関東高校選手権で団体・個人の２冠、同年は団体で全国制覇。日大３年時の１６年には埼玉オープンでプロにまじって優勝。１７年にプロ転向。２２年に三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ３位、初シードを獲得。２３年５月に結婚し、同年１０月に長女が誕生。１７４センチ、７３キロ。