◆男子プロゴルフツアー パナソニックオープン 最終日（２８日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）

最終ラウンドが行われ、木下稜介（ＡＫＲａｃｉｎｇ）が自身ツアー初のホールインワンを達成した。大会を特別協賛するパナソニックから賞金３０万円が贈られた。

木下は６番パー３（実測１８５ヤード）で第１打を８アイアンでショット。打球はピン手前１メートルに落ち、転がってカップインし「入った瞬間は『おぉ〜』っという感じ。すごくうれしい。感触はすごい良かった。最高の結果になった」と喜んだ。詳細なデータが残る１９８５年以降では、ツアー史上６６２例目。自身ツアー初、プライベートを含めれば「人生７回目」の達成となった。

２８位で出た最終日は「ホールインワンから勢いづいていいプレーができた」。前半で４つ伸ばし、後半の１７番こそボギーを打ったが、６４のビッグスコアをたたき出した。奈良県出身の３４歳は通算１６アンダーに伸ばし、６月のミズノオープン以来のトップ１０入り。「地元の関西でたくさんの方が応援に来てくださった。皆さんのために最後の意地を見せようとプレーできた。非常に手応えのある１週間だった」とかみしめた。