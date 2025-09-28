ダンスボーカルグループ「ＤＡ ＰＵＭＰ」のＫＥＮＺＯがチョコレートプラネット２０周年記念ライブ「ＵＬＴＲＡ ＳＷＥＥＴ ＧＡＬＡＸＹ」でのオフショットを披露した。

ＫＥＮＺＯは２８日までに自身のインスタグラムで「２０２５．８．２１ ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ ＰＬＡＮＥＴ ２０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ『ＵＬＴＲＡ ＳＷＥＥＴ ＧＡＬＡＸＹ』出演させて頂きました。改めて２０周年おめでとうございます！」「お二人の素敵な人柄と素敵な空間で一緒に踊れたことを幸せに思います。打ち上げも楽しすぎましたｗ」とつづり、自撮り写真やお笑いコンビ「チョコレートプラネット」をはじめとしたライブ出演者との集合写真、ステージ上の様子などをおさめたショットなどをアップした。

この投稿にファンからは「チョコプラフェス、行けなかったので会場の雰囲気が見れて嬉（うれ）しいです ライブも打ち上げも、皆も楽しそう！素敵な写真、ありがとうございます」「キラキラしたＫＥＮＺＯ君素敵な写真ありがとうございます」「打ち上げ どんな感じか一度見てみたいです…！良きステージだったのですね、お疲れ様でしたー！！」などの声が寄せられている。