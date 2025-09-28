ÆüËÜ¿·Ìô¡¡ÇÔ¼ÔÉü³è4²óÀï¤òÀ©¤·¡¢ÂåÉ½·èÄêÀï¿Ê½Ð¡¡¾®¾¾µ®»Ö¤¬¹¥µß±ç¡¡17Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤Ë²¦¼ê
¡¡¡þÂè50²ó¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¶áµ¦ÃÏ¶èºÇ½ªÍ½ÁªÇÔ¼ÔÉü³è4²óÀï¡¡ÆüËÜ¿·Ìô4¡½2¥¢¥¹¥ß¥Ó¥ë¥À¡¼¥º¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡ReFill¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¶áµ¦ÃÏ¶èºÇ½ªÍ½ÁªÇÔ¼ÔÉü³è4²óÀï¤¬28Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©»Ô¤ÎReFill¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¿·Ìô¤¬4¡½2¤Ç¥¢¥¹¥ß¥Ó¥ë¥À¡¼¥º¤ò²¼¤·¡¢¤¢¤¹29Æü¤ÎÂåÉ½·èÄêÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡1¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó2»àÆóÎÝ¤«¤é¡¢Æþ¼Ò10Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤Î¾®¾¾µ®»Ö¤¬µß±ç¡£Áê¼ê4ÈÖ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÉõ¤¸¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢1²ó2/3¤ò1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ0¡Ë¤ÈÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡5²ó¤Ë¤Ï¼ç¾¤Î¶¶ËÜÏÂ¼ù¤¬2»àÆóÎÝ¤«¤éÃæÁ°¤Ø¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ë·è¾¡¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£6²ó¤Ë¤ÏÂåÂÇ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿12Ç¯ÌÜ¤ÎÂçÈª·ú¿Í¤¬±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡17Âç²ñÏ¢Â³27²óÌÜ¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò¤«¤±¡¢¤¢¤¹29Æü¤Ë¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤È¤ÎÂåÉ½·èÄêÀï¤ËÎ×¤à¡£¡¡