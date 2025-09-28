¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛµÕÅ¾Í¥¾¡¤Î¿ûÉö²Ú¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤ò½Ð¤½¤¦¤È¶¯µ¤¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡×°µ´¬¤Î8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡µÜ¾ë¸©¡¡ÍøÉÜGC¡á6590¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡¼ó°Ì¤È2ÂÇº¹¤Î10°Ì¤«¤é½Ð¤¿¿ûÉö²Ú¡Ê20¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¤¬8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î65¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇµÕÅ¾¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡É½¾´¼°¤Ç¤Ï½é¤ÎÍ¥¾¡¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¤È¤ÏµÍ¤á¤é¤ì¤ëº¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤ò½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¶¯µ¤¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï³«ËëÀï¤«¤éÍ¥¾¡Áè¤¤¤â¤Ç¤¤Æ¡¢Í¥¾¡¤Þ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¤½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£2¾¡ÌÜ¡¢3¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£