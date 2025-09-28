¡ÚÀ¾Éð¡Û¥Í¥Ó¥ó¤¬µåÃÄ3Ç¯¤Ö¤ê¤Î20ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¡ºÇÂ¿°ÂÂÇ¥¿¥¤¥È¥ë¤â¥È¥Ã¥×¤Ë3ËÜº¹
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð-¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯(28Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à)
À¾Éð¤Î¥Í¥Ó¥óÁª¼ê¤¬Âè20¹æ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥Ó¥óÁª¼ê¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Î2²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤¬¤Þ¤ï¤ë¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀèÈ¯¤ÎÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¤Î3µåÌÜ¤ò¤È¤é¤¨¡¢º¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÀèÀ©¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¥Í¥Ó¥óÁª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï20ËÜ¤È¤Ê¤ê¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï2022Ç¯¤Î»³ÀîÊæ¹âÁª¼ê(¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯)¤Î41ËÜÎÝÂÇ°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î20ËÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿º£µ¨¤Î°ÂÂÇ¿ô¤Ï¤³¤ì¤Ç138°ÂÂÇ¤È¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤Î³ÚÅ·¡¦Â¼ÎÓ°ìµ±Áª¼ê¤Ë3ËÜº¹¤ËÇ÷¤ëÃ±ÆÈ2°Ì¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£