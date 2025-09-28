今季限りでの現役引退を発表した日本ハムの若林晃弘内野手（32）が28日、千葉・鎌ケ谷の2軍施設で会見に臨んだ。巨人、日本ハムでの現役生活を振り返り「8年間、本当にいろいろなことがありました。良いことも、苦しいこともたくさんありましたが、多くの方々に出会い、貴重な経験を積むことができて、本当に幸せな野球人生でした」と、感慨を込めた。

桐蔭学園から法大、ENEODを経て17年ドラフト6位で巨人入団。両打ちで内外野を守れるユーティリティープレーヤーとして、20年には巨人のリーグ連覇に大きく貢献した。昨季開幕直前にトレードで日本ハム加入も、移籍後は5試合の出場に留まっていた。度重なるケガに悩まされ、今月中旬に球団と話し合い「満足できるシーズンを送れなくなってきた中で、そろそろなのかな」と、引退を決断した。

お世話になった方々からのメッセージを思い返し、「誰か一人を挙げるのが難しいくらい、本当にたくさんの方が連絡をくださって…」と時折、涙を流して言葉を詰まらせるシーンもあった。今後については「具体的なことはまだ決まっていませんが、僕はケガや失敗をたくさん経験してきました。だからこそ、そういった経験を後輩たちに伝えていくことで、同じような失敗を繰り返さないような指導ができれば」と、野球界への恩返しを誓った。