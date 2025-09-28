»ÔÆâÁ´»ùÆ¸1207¿Í¤Ë¡Ö¥¯¥Þ¤è¤±¤ÎÎë¡×ÇÛ¤ëÆÊÌÚ¡¦Ìðºä»Ô¡¡¤¤ç¤¦¡Ê28Æü¡Ë¡Ö¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÎÊÙ¶¯²ñ¡×³«ºÅ
³ÆÃÏ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤«¡¢ÆÊÌÚ¸©ÌðÈÄ»Ô¤Ï»ÔÆâ¤Î»ùÆ¸Á´°÷¤Ë¥¯¥Þ¤è¤±¤ÎÎë¤òÇÛ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÎÊÙ¶¯²ñ¡×¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÊÌÚ¸©ÌðÈÄ»Ô¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¥¯¥Þ¤Ë½Ð²ñ¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ä½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤ÎÂÐ½èË¡¤Ê¤É¤ò³Ø¤ÖÊÙ¶¯²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿¿Æ»Ò¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Î¹ü¤äÌÓÈé¤ò¿¨¤ê¤Ê¤¬¤é¥¯¥Þ¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊQ.¥¯¥Þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡ËÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÀÅ¤«¤ËÆ¨¤²¤ë¡£¡ÊQ.¼ÂºÝ¤Ë¥¯¥Þ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤½¤¦¤«¤Ê¡Ë¤¦¤ó¡×
´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯4·î¤«¤éÀè·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¿Í¤Î¿ô¤ÏÁ´¹ñ¤Ç69¿Í¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤âÈï³²¼Ô¿ô¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿2023Ç¯ÅÙ¤ÈÆ±¤¸¥Ú¡¼¥¹¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅßÌ²¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥¨¥µ¤òÃµ¤¹¥¯¥Þ¤¬Áý¤¨¤ë½©¤òÁ°¤Ë¡¢ÌðÈÄ»Ô¤Ç¤Ï»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë6¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸1207¿Í¤Ë¥¯¥Þ¤è¤±¤ÎÎë¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
10·î¾å½Ü¤«¤éÇÛÉÛÍ½Äê¤Ç¤¹¡£