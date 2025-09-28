ºÙÀî¸îßæ¸µÁíÍý¤¬¸ì¤ë¡ÈÈó¼«Ì±Ï¢Î©¡É¡¡ÌîÅÞ¶¦Æ®¤ÎºîË¡¤È¤Ï¡©¡ÖÂç¤¤Ê´ú¤òÎ©¤Æ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª¡×8ÅÞÇÉÏ¢Î©¤«¤é30Ç¯Í¾¤ê¿·¤¿¤ÊÏ¢Î©¤Ï¡Ä¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤«¤é¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÀ¯¼£¶õÇò¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢ÌîÅÞÂ¦¤Ë¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤ÆÂÐ¹³¤¹¤ëÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤«¤Ä¤ÆÀ¯¼£²þ³×¤Î´ú°õ¤Î¤â¤È¡¢Èó¼«Ì±¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þÂå¤«¤éº£¤ÎÀ¯¼£¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û8ÅÞÇÉ¤òÎ¨¤¤¤¿Åö»þ¤ÎºÙÀî¸îßæ¸µÁíÍý
ÁíºÛÁª¤Ë¸þ¤±¡ÖÏ¢Î©³ÈÂç¡¦Ï¢·È¶¯²½¡×¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÁíÍý¤Ï¡Ä
ºÙÀî¸îô¦ ¸µÁíÍýÂç¿Ã¡Ê87¡Ë
¡Ö¤³¤ì¼¿¡Ê¤ÇÉÁ¤¤¤¿³¨¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÉóÂ¼¤Î³¨¤Ë½¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¿Í¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¼«¤é¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëºÙÀî¸îßæ¤µ¤ó¡£¤«¤Ä¤ÆÈó¼«Ì±8ÅÞÇÉ¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©Æâ³Õ¤òÁÈ³Õ¤·¤¿¸µÁíÍý¤Ç¤¹¡£À¯³¦°úÂà¤«¤é27Ç¯¡¢º£¡¢¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ...
ºÙÀî»á
¡Ö¤¢¤Þ¤êÂç¤¤Ê·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ÁíºÛÁª¤ÎÏÃ¤Ç¤â¡¢Á´Á³Ê¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¾®¤µ¤ÊÏÃ¤Ð¤«¤êÂ¿¤¯¤Æ¡¢Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
Ï¢Æü¹Ô¤ï¤ì¤ëÁíºÛÁªÆ¤ÏÀ²ñ¡£¸õÊä¤é¤¬ÅÙ¡¹¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º£¸å¤ÎÂ¾ÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¡£
¹â»ÔÁáÉÄ Á°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã
¡ÖÏ¢Î©¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×
ÌÐÌÚÉÒ½¼ Á°´´»öÄ¹
¡ÖÏ¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Î³ÈÂç¡×
½°»²Î¾±¡¤Ç¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¡×¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¡£À¯¸¢±¿±Ä¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤äÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
²áÈ¾¿ô¤ÎµÄÀÊ¤òÀê¤á¤ëÌîÅÞ¤Ï¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ì¤Ð¿ô¤Î¾å¤Ç¤ÏÀ¯¸¢¤ò¤È¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï...
Î©·ûÌ±¼çÅÞ ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½
¡ÖÌîÅÞ¤ÇÏ¢Î©¤¬ÁÈ¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÌÏº÷¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£Ã¯¤ò¼óÈÉ¤ÇÁª¤Ö¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÁíÍýÂç¿Ã¤Î»ØÌ¾¤ÇÌîÅÞ¸õÊä¤ò°ìËÜ²½¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¸«¤»¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÌîÅÞ¤¬9ÅÞ¤Ë¤Þ¤ÇÁý¤¨¤¿Ãæ¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
8ÅÞÇÉ¡ÖºÙÀîÏ¢Î©À¯¸¢¡×È¯Â¡¡¡Ö¡ØÀ¯¼£²þ³×¡Ù¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µÛ°úÎÏ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÌîÅÞ¤¬¡ÈÈ¿¼«Ì±¡É¤Ç°ì´Ý¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºÙÀî¤µ¤ó¤¬Î¨¤¤¤¿8ÅÞÇÉ¤ËµÚ¤ÖÏ¢Î©À¯¸¢¤Ç¤·¤¿¡£
1993Ç¯¡¢ÁíÁªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ï²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÎÌîÅÞ¡¦¿·À¸ÅÞ¤Î¾®Âô°ìÏº»á¤Ï...
¿·À¸ÅÞ¡¡¾®Âô°ìÏºÂåÉ½´´»ö¡Ê1993Ç¯7·î¡¦Åö»þ¡Ë
¡ÖÍ¿ÌîÅÞ¤Î¤â¤¿¤ì¤¢¤¤¤ÎÀ¯¼£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤¹¤ëµ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÈó¼«Ì±8ÅÞÇÉ¡×¤¬·ë½¸¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¡¢ºÙÀîÏ¢Î©À¯¸¢¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï·ëÅÞ°ÊÍè¡¢½é¤á¤ÆÌîÅÞ¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤¹¡£
³¹¤ÎÀ¼¡Ê1993Ç¯8·î¡Ë
¡Ö¡ÊºÙÀîÀ¯¸¢¤ò¡Ë»Ù»ý¤Ç¤¤ëŽ¡±ø¤ì¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤«¤é¡×
È¯Â»þ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï77¡ó¤ò¾å²ó¤ë¡ÊJNNÀ¤ÏÀÄ´ºº¡Ë¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±¤«¤é¤Î´üÂÔ´¶¤ÏÈÝ±þ¤Ê¤¯¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÊ¬¤«¤ì¤¿¾®Âô»áÎ¨¤¤¤ë¿·À¸ÅÞ¤«¤é¡¢Ä¹¤¯¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¿¼Ò²ñÅÞ¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÌîÅÞ¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£
¡Ú8ÅÞ¡Û
¡¦ÆüËÜ¿·ÅÞ
¡¦¿·À¸ÅÞ
¡¦¼Ò²ñÅÞ
¡¦¸øÌÀÅÞ
¡¦Ì±¼ÒÅÞ
¡¦¿·ÅÞ¤µ¤¤¬¤±
¡¦¼Ò²ñÌ±¼çÏ¢¹ç
¡¦Ì±¼ç²þ³×Ï¢¹ç
ºÙÀî»á
¡Ö¡ØÀ¯¼£²þ³×¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µÛ°úÎÏ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ú°õ¤¬¤Ê¤¤¤ÈŽ¤¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¡Ø¤³¤Î»Ø»ß¤Þ¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Èó¾ï¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤ï¤º¤«8¤«·î¤Ç¡ÈÊø²õ¡É¡¡¡Ö»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤¤·¤ß¤¬¡Ä¡×
ºÙÀîÁíÍý¡Ê1993Ç¯8·î¡¦Åö»þ¡Ë
¡ÖËÜÇ¯Ãæ¤ËÀ¯¼£²þ³×¤òÃÇ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ä¤ÎÆâ³Õ¤ÎºÇ½é¤ÎŽ¤¤½¤·¤ÆºÇÍ¥Àè¤Î²ÝÂê¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÀ¯¼£²þ³×¡×¤È¤¤¤¦´ú¤Î²¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÌîÅÞ¡£¥ê¥¯¥ë¡¼¥È»ö·ï¤äº´ÀîµÞÊØ»ö·ï¤Ê¤É¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎÀ¯¼£ÉÔ¿®¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆŽ¤È¯Â¤ï¤º¤«5¤«·î¤ÇºÙÀîÀ¯¸¢¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È¤â¶¨µÄ¤·¡¢¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÀ©¸Â¡×¤ä¡¢¡Ö¾®Áªµó¶èÀ©Æ³Æþ¡×¤Ê¤É¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀ¯¼£²þ³×Ë¡¡×¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢À¯¼£ÉÔ¿®¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¡¢À¯¸¢¤¬Áö¤ê½Ð¤·¤¿ÌðÀè...
ºÙÀîÁíÍý¡Ê1994Ç¯4·î¡¦Åö»þ¡Ë
¡Ö»ä¼«¿È¤¬¤½¤ÎÆ»µÁÅªÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¡×
À¯¸¢È¯Â¤«¤é¤ï¤º¤«8¤«·î¡£²áµî¤ÎÀ¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤Ê¤É¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë·Á¤Ç¡¢ºÙÀîÁíÍý¤Ï¼°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£8ÅÞÇÉ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ºÙÀîÏ¢Î©À¯¸¢¤Ï¤¢¤¨¤Ê¤¯Êø²õ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¹ñÌ±¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤ÓÀ¯¼£¤Îº®ÌÂ¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÙÀî¤µ¤ó¤Ï...
ºÙÀî»á
¡Ö¡ØÀ¯¼£²þ³×¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦Ž¤¤½¤ì¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¤¦¤Þ¤¯Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±¦¤Èº¸Ž¤Î¾Êý¡ÊÀ¯ÅÞ¤¬¡Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±¦¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¡¢º¸¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤¤·¤ß¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢Ï¢Î©¤Î¼çÍ×À¯ÅÞ¤À¤Ã¤¿¼Ò²ñÅÞ¤ÈŽ¤¤µ¤¤¬¤±¤¬Î¥Ã¦¡£¤¹¤ë¤È¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢Âè2ÅÞ¤À¤Ã¤¿¼Ò²ñÅÞ¤ÎÂ¼»³ÉÙ»Ô°Ñ°÷Ä¹¤òÁíÍý¤ËÃ´¤¤¤À¡¢¡Ö¼«¼Ò¤µ¡×Ï¢Î©À¯¸¢¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¡¢À¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆÀÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ð¤«¤ê¡×¡¡¿·¤¿¤ÊÏ¢Î©ÌÏº÷¤Ï¡©
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÅ¨¤È¤â¼ê¤òÁÈ¤à¡¢¹ª¤ß¤ÊÀ¯ÅÞ´Ö¤Î¹ç½¾Ï¢¹Õ¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤ÉÃæ¾®À¯ÅÞ¤¬ÍðÎ©¤¹¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£Áªµó¤ÎÅÙ¤ËÏ¢Î©¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÌîÅÞÆ±»Î¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤º£¤Î¾õ¶·¤Ë¡¢ºÙÀî¤µ¤ó¤Ï...
ºÙÀî»á
¡Ö¡ÊÌîÅÞ¤¬¡Ë¾®¤µ¤ÊÍø±×¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼çÄ¥¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«ÆÀÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Þ¤È¤Þ¤ê¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¡£À¯¼£²þ³×¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢ÆüËÜ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Î¤È¤³¤í¤òŽ¤¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
¤«¤Ä¤Æ¤Î8ÅÞÇÉÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤é30Ç¯¤¢¤Þ¤ê¡£¿·¤¿¤ÊÏ¢Î©¤ÏÌÎº÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£