°¤Éô¡¢±üÂ¼¤é²«¶âÀ¤Âå°úÂà¤â¡Ä¡Ö²áµî¤Ï²áµî¡¢º£¤Ïº£¡×²£ÉÍ¡¦¿¥ÅÄæÆ´õ¤Î¼½ñ¤Ë¡ÖÈæ³Ó¡×¤Î2Ê¸»ú¤Ê¤·
¡¡¡þ½©µ¨¹â¹»Ìîµå¿ÀÆàÀî¸©Âç²ñ½à¡¹·è¾¡¡¡²£ÉÍ8¡½1Ê¿ÄÍ³Ø±à¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¡¼ÊÝÅÚ¥±Ã«¡Ë
¡¡2µ¨Ï¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë²£ÉÍ¤¬8¡½1¤ÇÊ¿ÄÍ³Ø±à¤Ë7²ó¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤·¡¢´ØÅìÂç²ñ½Ð¾ì¤Þ¤Ç1¾¡¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£Íè½©¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¤Î¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¦¿¥ÅÄæÆ´õÅê¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï6²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£ÂÇÀÊ¤Ç2»àµå¤ò¼õ¤±¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ä¾µå¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Î3µå¼ï¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤·¤¿¡£²÷¾¡¤ËÆ³¤¯Åêµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Íè½ÕÁªÈ´¤ÇÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¿¥ÅÄ¤ÎÍýÁÛ¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Åê¤²¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡È¤¢¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡É¤È¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³3»î¹ç¤ÏÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¸å¤Î²ó¤Ë¼«Ê¬¤¬¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤ò²þÁ±¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÇË¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À´Å¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î½©¡¢¿·¤·¤¤²£ÉÍ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ºò½©¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¡¢º£½Õ¤ÎÁªÈ´¤ÇÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿°¤ÉôÍÕÂÀ¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤é²«¶âÀ¤Âå¤¬²Æ¤Ç°úÂà¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤¬¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡ÖÈæ³Ó¤ÎÌÜ¡×¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ïº£²Æ¤Î¿ÀÆàÀîÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¤Ç·ãÀï¤ÎËö¡¢¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿Ê¿ÄÍ³Ø±à¤È¤ÎºÆÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¥ÅÄ¤Î¿´¶¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°¤ÏÁ°¡¢º£¤Ïº£¤Ç¡¢Èæ¤Ù¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿ÄÍ³Ø±à¤È¤¤¤¦Áê¼ê¤ÈÀï¤¦¾å¤Ç¤ÏÁ´Á³°Õ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¼«¿È¤ÎËþÂ¤¤¤¯ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤±¤ë»Ñ¤Ë¥¨¡¼¥¹¤ÎÉ÷³Ê¤¬Éº¤¦¡£Á´¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¹»¤¬½©µ¨Âç²ñ¤ÇÇÔ¤ì¡ÖÁªÈ´ÀäË¾¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¼ª¤ËÆþ¤ë¤¬¡¢¡Ö¤É¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Éé¤±¤è¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¤Î¥×¥é¥¤¥É¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤Ê¤¤¡£¿¥ÅÄ¤Ë¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¤·¤«¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÌîµåÃ´Åö¥¥ã¥Ã¥×¡¦ÌøÆâ¡¡ÎËÊ¿¡Ë
¡¡¡þ¿¥ÅÄ¡¡æÆ´õ¡Ê¤ª¤À¡¦¤·¤ç¤¦¤¡Ë2008Ç¯¡ÊÊ¿20¡Ë6·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¤Î17ºÐ¡£ÂÎ©¾®1Ç¯¤«¤éÂÎ©¥¯¥é¥Ö¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢ÂÎ©Ãæ¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¡£²£ÉÍ¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö6ÉÃ7¡¢±óÅê100¥á¡¼¥È¥ë¡£¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö´¶¼Õ¡×¡£1¥á¡¼¥È¥ë85¡¢75¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£