¡ÚRIZIN¡ÛÉÚß·ÂçÃÒ¤¬Ê¿ËÜ¾æ¤Ë¾¡Íø¡ª¿²µ»¤·¤Î¤®ÆÀ°Õ¤ÎÂÇ·â¤Ç°ø±ïÂÐ·è¤òÀ©¤¹¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Ë¼ÄÄÍÃ¤¼ù¤È¤ÎºÆÀï¥¢¥Ô¡¼¥ë
¢£¡ØRIZIN.51¡Ù¡Ê28Æü¡¿Ì¾¸Å²°¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
Âè3»î¹ç
¢þÉÚß·ÂçÃÒ - ¡ßÊ¿ËÜ¾æ
È½Äê¡Ê2¡Ý1¡Ë
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò¤«¤±¤¿ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ï¡¢ÉÚß·ÂçÃÒ¤¬Ê¿ËÜ¾æ¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥ÈÈ½Äê¤Ê¤¬¤é²¼¤·¤Æ¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú»î¹ç±ÇÁü¡ÛÉÚß·ÂçÃÒ¤¬Ê¿ËÜ¾æ¤Ë¾¡Íø¡ª¿²µ»¤·¤Î¤®ÆÀ°Õ¤ÎÂÇ·â¤Ç°ø±ïÂÐ·è¤òÀ©¤¹¡ª
¡¡BreakingDown¤ÇÆ¬³Ñ¤òÉ½¤·¤¿ÉÚß·¤È¡¢·»¤ÎÊ¿ËÜÏ¡¤È¤È¤â¤ËÃÃÏ£¤òÀÑ¤à¾æ¡£¤½¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤«¤éÂÐ¶É¤Ë¤¢¤ë2¿Í¤Ï¡¢ÂÐÀï¥«¡¼¥ÉÈ¯É½²ñ¸«¤ò¾æ¤¬·çÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÉÚß·¤¬ÈãÈ½¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢¸ø³«Îý½¬¤äSNS¥Ð¥È¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ°ø±ï¤¬¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î¸ø³«·×ÎÌ¤Ç¤â¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë¤È¡¢Ì¾Á°¤ò¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤ª¸ß¤¤¤ËÃæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ÆÁþ¤·¤ß¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿»î¹ç³«»Ï¤Î¥´¥ó¥°¡¢¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¤«¤é¾æ¤¬¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò»Å³Ý¤±¤ÆÉÚß·¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥Á¥ç¡¼¥¯¤ÎÂÎÀª¤Ë¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤·¤Ã¤«¤êÉÚß·¤Î¼ó¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤¬¡¢ÉÚß·¤¬º¬À¤ò¸«¤»¤Æ¤·¤Î¤®ÀÚ¤Ã¤Æ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡ÉÚß·¤Î¥Ò¥¶½³¤ê¤¬¥í¡¼¥Ö¥í¡¼¤È¤Ê¤ê¾æ¤Î²óÉü¤Î¤¿¤á¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î»þ´Ö¤¬¼è¤é¤ì¡¢1¥é¥¦¥ó¥É»Ä¤ê1Ê¬9ÉÃ¤«¤éºÆ³«¤¹¤ë¤È¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÂÇ·âÀï¤Ë¤Ê¤ê¤ª¸ß¤¤¤Ë±Ô¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸«¤»¤¿¤È¤³¤í¤ÇºÇ½é¤Î5Ê¬¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ³¤¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âè2¥é¥¦¥ó¥É¡¢ÀïÁ°¤Ë¡Ö15Ê¬´ÖÄÒ¤±¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¾æ¤¬¥¥Ã¥¯¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¹¶¤á¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±¦¥¸¥ã¥Ö¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÉÚß·¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¡£¾æ¤Ï¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¡£
¡¡±¿Ì¿¤ÎÂè3¥é¥¦¥ó¥É¡¢¾æ¤¬¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¾å¤ò¼è¤ê¤«¤±¤¿¤¬ÉÚß·¤¬¤¹¤°¤ËÃ¦½Ð¤·¡¢Î¥¤ìºÝ¤Ëº¸¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¾æ¤Î´é¤¬Á¯·ì¤ÇÀ÷¤Þ¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï°ìÁØ¤Î·ã¤·¤¤ÂÇ·âÀï¤È¤Ê¤ê²ñ¾ì¤â¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÊúÍÊ¡£¤½¤·¤Æ¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¼Ô¤È¤·¤Æ¼ê¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤¿ÉÚß·¤Ï´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡£¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤ÏKO¤ÇÅÝ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ó¤Þ¥Ç¥«¤¤¤³¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»î¹çÁ°¤«¤é»¶¡¹¥Ì¥«¥·¤Æ¤¿¼«¾Î³ÊÆ®µ»Í¼±¼Ô¡¦²òÀâ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¸«¤ëÌÜÌµ¤¤¤«¤é¼¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀïÁ°¤ÎÉ¾²Á¤ÎÄã¤µ¤òÊ¤¤·¤¿·ë²Ì¤ËËþÂ¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÂç¤ß¤½¤«¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¥ä¥Ä¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¼ÄÄÍ¡ªMMA¥Õ¥é¥¤µé¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£Âç¤ß¤½¤«ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Çºç¸¶¤µ¤ó¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢2Ç¯Á°¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë¥¥Ã¥¯¥ë¡¼¥ë¤ÇÇÔ¤ì¤¿¼ÄÄÍÃ¤¼ù¤ËºÆÀï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿¼ÄÄÍ¤Ï¡¢Î¾¼ê¤ÇÃæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤éÂà¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
