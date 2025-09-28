Mrs. GREEN APPLE¡¢25Ç¯ºÇ¸å¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¶Ê¡ÖGOOD DAY¡×ÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
Mrs. GREEN APPLE¤¬9·î28Æü(Æü)0»þ¤è¤ê¿·¶Ê¡ÖGOOD DAY¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Æ±¶Ê¤ÎCover Art¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖGOOD DAY¡×¤Ï¥ß¥»¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ»Ë¾å½é¤Î6¤«·îÏ¢Â³¤Î¿·¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹ºî¤È¤Ê¤ë¡£Cover Art¤ÏÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀÄ¶õ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Çò¤¤±À¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´ü Âè2¥¯¡¼¥ë ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¡Ê4·î5Æü(ÅÚ)ÇÛ¿®¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¼çÂê²Î¡ÖÅ·¹ñ¡×¡Ê5·î2Æü(¶â)ÇÛ¿®¡Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Öbreakfast¡×¡Ê6·î4Æü(¿å)ÇÛ¿®¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õat Tokyo Disney Resort¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖCarrying Happiness¡×¡Ê7·î19Æü(ÅÚ)ÇÛ¿®¡Ë¡¢¡Ø¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡ÙCM¥½¥ó¥°¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×¡Ê8·î11Æü(·î)ÇÛ¿®¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂê¶Ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Ïº£¸å11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è2ºîÉÊ¤ÎÁ´¹ñÆ±»þ¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¢£Digital Single¡ÖGOOD DAY¡×
2025Ç¯9·î28Æü(Æü)¥ê¥ê¡¼¥¹
https://lnk.to/MGA_GOODDAY
¢£¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡õ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è2ºîÉÊÁ´¹ñÆ±»þ¸ø³«
11·î28Æü(¶â)¤è¤ê±Ç²è2ºîÉÊ Á´¹ñÆ±»þ¸ø³«
▶¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD(¥Õ¥£¥è¥ë¥É)¡Á ON SCREEN¡Ù
▶¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM¡Ê²¾¡Ë¡Ù
¡Ú¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡¡ÈÎÇä¾ðÊó¡Û
¡ú¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥«¡¼¥É¡Ë
Àµ¼°Ì¾¡§¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD¡Á ON SCREEN¡Ù
¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM¡Ê²¾¡Ë¡Ù¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ü¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥«¡¼¥É·ô2Ëç¡Ë
²Á³Ê¡§6,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î22Æü(·î)18»þ
¹ØÆþ¾ì½ê¡§TOHO theater STORE
11·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷¡¢·à¾ì¸ø³«Æü11·î27Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥»¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¡ÊÆÃÅµ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¢¨¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎÃ±ÉÊÈÎÇä¤Ï¸ø³«Æü¤è¤êÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¼õÉÕ¤Ï11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎÃæ¿È¤Ï±Ç²è¤ÎÆâÍÆ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ½Ò¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ£Õ£Ò£Ì¡§https://tohotheaterstore.jp/items/103173000
¡ú¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥«¡¼¥É¡Ë
Àµ¼°Ì¾¡§MGA¥à¥Ó¥Á¥±¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBOXÉÕ¡Ë¡Ü¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥«¡¼¥É·ô2Ëç¡Ë
²Á³Ê¡§7,470±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î22Æü(·î)18»þ
¹ØÆþ¾ì½ê¡§¥í¡¼¥½¥óÅ¹Æâ¤ÎLoppiÃ¼Ëö¡¦HMV¡õBOOKS online
¢¨¥°¥Ã¥º¤ÎÃ±ÉÊÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¤ªÆÏ¤±Í½Äê¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¼õÉÕ¤Ï10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ø¥à¥Ó¥Á¥±®¡Ù¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥à¡¼¥Ó¡¼¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ£Õ£Ò£Ì¡§https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_mga10years_film/
¡ú¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥«¡¼¥É¡Ë
²Á³Ê¡§¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡§3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡§1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥«¡¼¥É¡Ë¡¢¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¡¢¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ë¤ò10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇäÍ½Äê¡£
¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://mga10years-film.jp/)¤è¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
