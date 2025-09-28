ÌøÂô¿µ¸ã¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ØTHE ÌøÂô¿µ¸ã·à¾ì¡¡Åìµþ¡¦°¦ÃÎ¡¦Âçºå¡¡»°ÂçÅÔ»Ô¡¡ÂçÁÜººÌÖ¥Ä¥¢¡¼¡Ù³«ºÅ·èÄê
¡¡ÌøÂô¿µ¸ã¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ØTHE ÌøÂô¿µ¸ã·à¾ì Åìµþ¡¦°¦ÃÎ¡¦Âçºå »°ÂçÅÔ»Ô ÂçÁÜººÌÖ¥Ä¥¢¡¼¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯1·î¤«¤éÅìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¤Æ½ç¼¡³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌøÂô¿µ¸ã¤é¤·¤µÇúÈ¯¡ª½é¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ØTHE ÌøÂô¿µ¸ã·à¾ì¡Ù¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¡ØÂçÁÜººÌÖ¥Ä¥¢¡¼¡Ù³«ºÅ¤Ï¡¢Í³ÚÄ®Ä«Æü¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌøÂô½é¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ØTHE ÌøÂô¿µ¸ã·à¾ì¡Ù½éÆü¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡730¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë¡¢2»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ò¤È¤êÉñÂæ¤ò¡Ö´°Áö¡×¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤¿ÌøÂô¿µ¸ã¤Ï¡ÖÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤«¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÍè¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢º£Æü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´é¤ò¸«¤¿»þ¡¢¤¹¤´¤¤¾Ð´é¤È¡¢Çï¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÁ´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØTHE ÌøÂô¿µ¸ã·à¾ì Åìµþ¡¦°¦ÃÎ¡¦Âçºå »°ÂçÅÔ»Ô ÂçÁÜººÌÖ¥Ä¥¢¡¼¡ÙÅìµþ¸ø±é¤ÏÅìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤è¤ß¤¦¤ê¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î10Æü¡¢Âçºå¸ø±é¤ÏÂçºå¡¦¿¹¥ÎµÜ¥Ô¥í¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ÆÆ±Ç¯1·î31Æü¡¢°¦ÃÎ¸ø±é¤ÏÌ¾¸Å²°¡¦Niterra ÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Ó¥ì¥Ã¥¸¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ÆÆ±Ç¯2·î8Æü³«ºÅ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌøÂô¿µ¸ã¤é¤·¤µÇúÈ¯¡ª½é¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ØTHE ÌøÂô¿µ¸ã·à¾ì¡Ù¤ÎÍÍ»Ò
