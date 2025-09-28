各分野から大会を支援

カタール組織委員会（LOC）は9月27日、FIFAアラブカップ（12月）とFIFA U-17ワールドカップ（11月）のスポンサーを発表した。

FIFAワールドカップのスポンサーであるカタール航空やUEFA欧州選手権のスポンサーVisit Qatarをはじめ、通信・物流・医療・メディア分野の主要ブランドが大会を支援することになった。

さらに、Beyond HospitalityがFIFAアラブカップのホスピタリティープログラムを担当。スカイボックスやプレミアム体験を通じ、特別な大会体験を提供。署名式にはLOC会長兼スポーツ・青少年大臣のシェイク・ハマド・ビン・ハリファ・ビン・アフメド・アルサーニ氏も出席し「スポンサーとサポーターの支援は、カタールでの歴史的なフットボールシーズンの成功に不可欠です」とコメントした。

日本も参加するU-17W杯は11月3日に開幕し、史上初の48チームが参加。決勝はカタールW杯で日本代表がドイツやスペインを倒した“縁起の良い”ハリファ国際スタジアムで行われる。（FOOTBALL ZONE編集部）