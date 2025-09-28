◆テニス ▽木下グループ・ジャパン・オープン第５日（２８日、東京・有明コロシアムおよび有明テニスの森公園）

７日に閉幕した全米の車いすテニスで、シングルス史上３人目のゴールデンスラム（４大大会全制覇とパラリンピック金メダル）の快挙を達成した世界王者の小田凱人（ときと、東海理化）が、準決勝も１２ゲーム連取の圧勝劇で決勝に進んだ。世界ランキング３２位の高野頌吾（かんぽ生命）に最初の自身のサービスゲームをブレイクされただけで、その後は１２ゲームを連取し、６−１、６−０の５８分で楽々と決勝に進んだ。

１回戦に続き、再び小田の独り舞台だ。ジュニア世界ランキング３位にもなった高野が相手だったが、「スコアもまとまって、いい試合ができたかなと思う」と、全く相手にもしなかった。最初の１ゲーム目で、自分のサービスゲームを落としただけで、その後は一人旅だ。

第２シードの荒井大輔（ＢＮＰパリバ）が同２１位だけに、今大会では、小田が人気、実力ともに飛び抜けている存在だ。「決勝が全て。一段階も二段階もギアを上げたい」と、優勝は当たり前で、強烈なサーブや球に逆回転をかけるショットなど、わかせるプレーを見せる意気込みだ。

特にサーブのスピードにはこだわりがある。自身が認識している最速は、２０２４年全豪で記録した時速１７４キロ。今大会１回戦で１７３キロを放ったが、惜しくもフォルトだった。「明日（決勝）、（最速を）出したいですね」。この日は、試合前から速度計が動かず、１７８キロで止まったまま。小田は「それを最速ということで」と笑いを誘っていた。