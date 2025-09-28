◆米大リーグ マリナーズ３―５ドジャース（２７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ナ・リーグ西地区４連覇を決めているドジャースがア・リーグ西地区を２４年ぶりに制覇したマリナーズとのレギュラーシーズン最終カード第２戦も勝利し、連勝を「４」に伸ばした。３―３の９回にＥ・ヘルナンデスが守護神ムニョスから決勝の２点二塁打をマークした。

この日は休養のため大谷翔平投手（３１）は３３試合ぶりに欠場。先発のグラスノーは３回３安打無失点、球数わずか３６球で降板した。３０日（日本時間１０月１日）からはワイルドカードシリーズでポストシーズンが開幕するが、それを見越して準備を整えた。

ロバーツ監督は３６球で降板させたことについて「それによって彼をリリーフで使えるようになる。彼とはいい話し合いをしており、どんな役割にも準備ができていると思う。エメット（シーハン）を使えるようにしたのと同じように、グラスノーも投げられるようにした。我々は最高の１２〜１３人の投手をロースターに入れることが目標だ」と説明。ワイルドカードシリーズでグラスノーを中継ぎ待機される可能性については「かなり高いと思う。今の（救援陣が不振の）状況を考えると、我々はベストのメンバーで臨みたい。だからこそ、エメットやタイラー（グラスノー）の投球回を短くした」と話した。