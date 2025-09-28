À¾Éð¥É¥é1¡¦ºØÆ£ÂçæÆ¡¡ÀË¤·¤¤¡ª¡ª¡¡¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¥×¥í½éÂÇÀÊ½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î°Î¶È¤Ë¤¢¤È¿ô¥»¥ó¥Á
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥Ê£Ä¡Ë
¡¡À¾Éð¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ºØÆ£ÂçæÆÆâÌî¼ê¡Ê18¡Ë¤¬¡¢¡Ö1ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç¥×¥í½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡£1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÂçÄÅ¤¬Åê¤¸¤¿146¥¥í¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶¯¿¶¡£º¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡£
ÂÇ¤¿¤ì¤¿ÂçÄÅ¤â»×¤ï¤º¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤À¤Û¤É¤ÎÅö¤¿¤ê¡£
¡¡Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥×¥í½éÂÇÀÊ½éËÜÎÝÂÇ¡£´ÑµÒ¤ÏÊ¨¤¤¤¿¤¬¡¢È½Äê¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£´¿À¼¤Ï¤¿¤áÂ©¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ºØÆ£¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç¡¢¥×¥í¤Î1·³¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÇ·â¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡È¥É¥é1¡É¡£2·³¤Ç¤Ï¡¦290¤È¹â¤¤ÂÇÎ¨¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï¥¼¥í¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤È¿ô¥»¥ó¥Á¤Ç¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¤Î½éÂÇÀÊ½éËÜÎÝÂÇ¡£¤¢¤¤¤µ¤ÄÂå¤ï¤ê¤Î¡È°ì·â¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£