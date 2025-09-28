¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¡Ä«¥É¥éÀ©ºî¤ÎÎ¢»ö¾ð¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤Ö¤ó¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê49¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂçºåÀ©ºî¤À¤Ã¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¡Ê2021Ç¯¸å´ü¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿¼ÄÅ¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡ÖTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡×¤ÇµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥À¥®¥ê¡¢¼çÂê²Î¤òÄó¶¡¤·¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖEGO-WRAPPIN'¡×¿¹²í¼ù¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¿¼ÄÅ¤È¥ª¥À¥®¥ê¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï21Ç¯¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¤Ç¡¢É×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¥ª¥À¥®¥ê¤ÏºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¿¼ÄÅ¤â¡Ö¤â¤¦¤ß¤ó¤Ê°¦¾ð¤¬¤³¤â¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡Ö¤Þ¤¿Âçºå¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£¿¼ÄÅ¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²¹¤«¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¡×¤È¤â¤é¤¹¤È¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡ÖÄ«¥É¥é¤Ã¤ÆÅìµþ¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¤Ã¤Æºî¤ê¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åìµþ¤ÎÄ«¥É¥é¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Âçºå¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡¿¼ÄÅ¤â¡Ö¤½¤ìÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡Ö¤½¤³¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¿¤Ö¤óÅìµþ¤ÏÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£