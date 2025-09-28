²÷¿Ê·â¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¡¡È¥µ¥è¥Ê¥é²¡¤·½Ð¤·»àµå¡É¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð·èÄê¡¡162ÀïÌÜ¤ÇÃÏ¶èV¤Ê¤ë¤«
¡þMLB ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º3¡ß-2¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¢¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤¬¥µ¥è¥Ê¥é²¡¤·½Ð¤·»àµå¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
2-2¤Î9²ó¡¢2¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¿½¹ð·É±ó¤ÇËþÎÝ¤Ø¡£C.J.¥±¥¤¥Õ¥¡¥¹Áª¼ê¤Ïº¸ÏÓ¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¬¥ë¥·¥¢Åê¼ê¤Î¥¤¥ó¥±¡¼¥¹¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬±¦¸ª¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¤Î²¡¤·½Ð¤·»àµå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾¡Íø¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥ÉÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿À¾ÃÏ¶è2°Ì¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¡£¥±¥¤¥Õ¥¡¥¹Áª¼ê¤Ï¡¢±¦ÏÓ¤ò¤«¤«¤²¡¢¥Ð¥Ã¥È¤òÊü¤êÅê¤²¡¢»àµå¤ò´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÃæÃÏ¶è¤Ï¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤¬87¾¡74ÇÔ¤ÇÆ±Î¨¼ó°Ì¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤Ï¡¢ºÇÂç15.5¥²¡¼¥à¡¢8·î½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤â11¥²¡¼¥à¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢9·î¤Ï10Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢²÷¿Ê·â¤ò¤ß¤»¤¿¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡£»Ä¤¹¤ÏºÇ½ª162ÀïÌÜ¡£ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ï¼ó°Ì¤¬Æ±Î¨¤Î¾ì¹ç¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Î·ë²Ì¤ÇÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢8¾¡5ÇÔ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Ï¾¡¤Æ¤Ð¼«ÎÏ¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£