¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÀêÎÎ²¼¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò¹ñ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬²ÃÂ®¡£¤³¤ì¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬È¿È¯¤·¡¢¹ñÏ¢¤Îµ¡Ç½ÉÔÁ´¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹ñÏ¢ËÜÉô¤ËÍè¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬Ää»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¡Ä
¥¬¥¶¤Î¹¶·â¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¡ÂÐ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ç¿·¤¿¤ÊÆ°¤
µ¼Ô
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂç»È´Û¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄäÀï¤òµá¤á¤ë¹³µÄ¥Ç¥â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
26Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ç¥â¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ø¤Î¹¶·â¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¡¢¹³µÄ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥â»²²Ã¼Ô
¡ÖµÔ»¦»ß¤á¤í¡ª¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É»ß¤á¤í¡ª¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤°¤ËÄäÀï¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¡ÊÉõº¿¤ò²ò½ü¤·¤Æ¡Ë¿©ÎÁ¤òÄÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Ãæ¤Ë¤Ï¥¬¥¶½Ð¿È¤Î½÷À¤â...
¡½¡½¥¬¥¶¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ëÊý¤Ï¤¤¤ë¡©
¥¬¥¶½Ð¿È¤Î½÷À
¡ÖÊìÊý¤Î²ÈÂ²¤¬¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÆüËÜ¤Î¿Í¡¹¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë¡¢¤³¤Î¥¬¥¶¤Î°Ì´¤ò»ß¤á¤ëÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¬¥¶¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤â¤¦²¿¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ëÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¹ñ¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡Ö¹ñ²È¾µÇ§¡×¡¡¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï·ã¤·¤¯È¿È¯
22Æü¡¢¹ñÏ¢¤Ç¤Ï...
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ
¡ÖËÜÆü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¤ò¾µÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤¹¤ë¡×
¥«¥Ê¥À¡¡¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê
¡Ö¥«¥Ê¥À¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¤ò¾µÇ§¤¹¤ë¡×
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÀêÎÎ²¼¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤òÆÈÎ©¤·¤¿¹ñ²È¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤ëÆ°¤¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¾µÇ§¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿G7¤«¤é¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥«¥Ê¥À¤¬¾µÇ§¤Ë²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥¶ÃÏ¶è¤È¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ßÃÏ¶è¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¼«¼£¶è¡×¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹Ç¯¡¢Åì¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤ò¼óÅÔ¤È¤¹¤ëÆÈÎ©¹ñ²È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬Ãç²ð¤·¤¿1993Ç¯¤Î¥ª¥¹¥í¹ç°Õ¤ò¼õ¤±¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤â¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¼ùÎ©¤ÎÊý¸þÀ¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¹¶·â¤¬Â³¤¡¢¹ñÏ¢¤ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤¬¡Ö¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¡áÂçÎÌµÔ»¦¡×¤À¤ÈÇ§Äê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¾õ¶·¤¬°²½¡£³Æ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¾µÇ§¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
26Æü¡¢¹ñÏ¢¤Ç¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¹ñ¡¹¤¬°ìÀÆ¤ËÀÊ¤òÎ©¤Á¡¢ÁûÁ³¤È¤¹¤ëÃæ¡¢±éÀâ¤ò»Ï¤á¤¿¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ»á¤Ï...
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë ¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï¶²¤í¤·¤¯´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÑ¤º¤Ù¤·èÃÇ¤Ï¡¢¥æ¥À¥ä¿Í¤äºá¤Ê¤¿Í¤Ø¤Î¥Æ¥í¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¤Î¾µÇ§¤Ë·ã¤·¤¯È¿È¯¡£¸½¾ì¤Ç¡ÈÂÐ¹³Á¼ÃÖ¡É¤â¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÖ¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿À°Á³¤È¤·¤¿³¹¤Ï¡¢¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ßÃÏ¶è¤ÎÃæ¿´Éô¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÆþ¿¢ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î²È¤òÇË²õ¤·¡¢ÅÚÃÏ¤òÃ¥¤Ã¤Æ³ÈÂç¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æþ¿¢ÃÏ¡£¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï8·î¡¢¡Ö¤³¤ÎÆþ¿¢ÃÏ¤ÈÅì¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤Î´Ö¤Ë¿·¤¿¤ÊÆþ¿¢ÃÏ¤ò·úÀß¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤òÆîËÌ¤ËÊ¬ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¤Î¼ùÎ©¤ËÂç¤¤Ê¾ã³²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö»ÄµÔ¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ëÊó½·¡×¡¡²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÌó8³ä¤¬¾µÇ§
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¥«¥®¤ò°®¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬23Æü¡¢¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬»ß¤Þ¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶¹Æ¤ò±Ç¤¹¥×¥í¥ó¥×¥¿¡¼¤âÉÔÄ´¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö»ä¤¬¹ñÏ¢¤«¤éÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¥á¤Ê¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¥×¥í¥ó¥×¥¿¡¼¤À¤±¤À¡×
¤µ¤Ã¤½¤¯°ÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤È¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¹ñ²È¾µÇ§¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï...
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¹ñÏ¢²ÃÌÁ¹ñ¤Î°ìÉô¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¤ò°ìÊýÅª¤Ë¾µÇ§¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Î¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Î»ÄµÔ¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ëÂç¤¤ÊÊó½·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö²ÃÌÁ¹ñ¤Î°ìÉô¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¤ò¾µÇ§¤¹¤ë¹ñ¡¹¤Ïº£²ó¤Î¹ñÏ¢²ñ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°ìµ¤¤ËÁý¤¨¡¢²ÃÌÁ¹ñ¤Î8³ä°Ê¾å¤Ë¤¢¤¿¤ëÌó160¤«¹ñ¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÝÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òÍÊ¸î¤·Â³¤±¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ÑÀª¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤¬¹ñÏ¢¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â°ÂÊÝÍý¤Ç¤ÎµñÈÝ¸¢¤òÈ¯Æ°¤·¡¢²ÃÌÁ¤òÁË»ß¡£¥¬¥¶¤Ç¤ÎÄäÀï·èµÄ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤âµñÈÝ¸¢¤òÍðÈ¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¹ñÏ¢¤Î¡Èµ¡Ç½ÉÔÁ´¡É¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
