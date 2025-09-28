¾®ÁÒÍ¥»Ò¡Ö¸Î¾ã¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¿¼Ìë¤ÎÀöÂõµ¡¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¾Ç¤ê¡Ö´ò¤·¤¯¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¤¬26Æü¤È27Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¿¼Ìë¤ËÀöÂõµ¡¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
26Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¾®ÁÒ¤Ï¡ÖÌÀÆü¤âÉ¬Í×¤Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÀöÂõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢²¿ÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤êÃ¦¿å¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¸Î¾ã¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤Þ¤À°ìÇ¯È¾¤â·Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡£ËèÆü¡¢3.4²ó¤ÏÉ¬¤º²ó¤¹ÀöÂõµ¡ ÀöÂõµ¡¤¬¸Î¾ã¤·¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ç¤ê¤òÅÇÏª¡£
¤·¤«¤·¡¢27Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÃ¦¿å¤ò²¿ÅÙ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ìµ»ö¤ËÃ¦¿å¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È²ò·è¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«º¤¤Ã¤Æ¤ë»ä¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡Ö¿¼Ìë¤Ë°ì¿Íº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤´ò¤·¤¯¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ±Æü¤Ë¤Ï¡¢»°ÃË¤Î½¬¤¤»öÃæ¤Ë¼¡ÃË¤È¤ªÃã¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡Ö²æ¤¬²È¤ÎÀöÂõµ¡¡¢´¥Áç¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê»þ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç°ìÅÙ¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÊýÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£