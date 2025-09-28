ÆüËÜÂåÉ½¤«¤é5¿ÍÁª½Ð¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¥¤¥ì¥Ö¥ó¥Í¥¿¤Ë´Ú¹ñ»æ¤¬È¿±þ¡ª¡Ø¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡ª¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤È¤Î³Êº¹¤Ï»ö¼Â¡Ù
ÍèÇ¯2026Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦ºÇ¶¯¤ÎÂåÉ½¹ñ¤ò·è¤á¤ë4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Îº×Åµ¤Ç¤¢¤ëWÇÕ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÀ¤³¦ºÇÂ®¤Çº£Âç²ñ¤ÎÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¡¢8Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡ØAmazon Prime Video Sport¡Ù¤ÎInstagram¤Ï¡¢À¤³¦¤Î³ÆÂçÎ¦¤´¤È¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤òÁª½Ð¡£
¥¢¥¸¥¢¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢·÷¤Î¹çÆ±¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢4-4-2¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¤³¤Î11¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
GK¡§ÎëÌÚºÌ±ð¡ÊÆüËÜ¡Ë
DF¡§¥µ¥¦¡¼¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥Ï¥ß¥É¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¹¡¼¥¿¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡ÊÆüËÜ¡Ë
MF¡§»°ãø·°¡ÊÆüËÜ¡Ë¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡ÊÆüËÜ¡Ë¡¢±óÆ£¹Ò¡ÊÆüËÜ¡Ë¡¢¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
FW¡§¥¯¥ê¥¹¡¦¥¦¥Ã¥É¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥á¥Õ¥Ç¥£¡¦¥¿¥ì¥ß¡Ê¥¤¥é¥ó¡Ë
ÆüËÜ¤«¤éºÇÂ¿¤Î5¿Í¡¢´Ú¹ñ¤«¤é2¿Í¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢¥µ¥¦¥¸¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¤¥é¥ó¤«¤é1¿Í¤º¤Ä¤È¤¤¤¦Áª½Ð¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢´Ú¹ñ»æ¡ØSPOTV¡Ù¤Ï¡¢¤³¤¦È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡ª¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤µ¤¨¤¤¤Ê¤¤´Ú¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Ë2-5¤ÇÂçÇÔ¡£¥¢¥¸¥¢¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤È¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤Î¤ß¡ÄÆüËÜ¤Î»ÙÇÛ¤¬Â³¤¯¡£
¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÇÆ¸¢¤ÏÆüËÜ¤Ë°Ü¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥¢¥¸¥¢¤Î¸×¡Ù¤ò¼«Éé¤·¤Æ¤¤¿´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤ÇÆüËÜ¤Ë¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Ï¥½¥ó¤È¥¥à¤Î2¿Í¤ÇÂÎÌÌ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤¬ÉÔºß¡£ºÇ¶á¤Þ¤Ç¥¢¥¸¥¢¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤òÏÀ¤¸¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î3Ì¾¤Ï¼«Á³¤Èµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ï5¿Í¤â¤ÎÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¡¢²¤½£ÁÈ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Î°µÅÝÅªÍ¥°ÌÀ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢È¿ÏÀ¤â¤¢¤ë¡£°ËÆ£¤Ï²ø²æ¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±óÆ£¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÇÀèÈ¯¤ÎºÂ¤ò¼º¤Ã¤Æµ×¤·¤¤¡£³ùÅÄ¤â¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÎÀèÈ¯¤ò³ÎÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤ÏÃ±¤Ë¸½ºß¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Î°õ¾Ý¤ä¥¯¥é¥Ö¤ÎÉ¾È½¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆüËÜ¤¬Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬2¡¢3¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤´Ú¹ñ¤¬Áè¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤¬»ö¼Â¤À¡£
ÆüËÜ¤ÏÃå¼Â¤Ë²¤½£ÁÈ¤òÁý¤ä¤·¤Ä¤Ä¡¢Áª¼ê´ðÈ×¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤·¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏºÇ¶á¤ÎÆü´ÚÀï¤Î·¹¸þ¤È¤â¹çÃ×¤¹¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ï½é¤á¤ÆÆü´ÚÀï¤Ç3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¥×¥é¥¤¥É¤ÏÊ´¡¹¤ËºÕ¤«¤ì¤¿¡£
´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬ÆüËÜÁê¼ê¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÊÉ¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸±¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡×
UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿PSG¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¤Î³Êº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤È¤â¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ïº£Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åì¥¢¥¸¥¢E-1Áª¼ê¸¢¤Ç´Ú¹ñ¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½é¤ÎÆü´ÚÀï3Ï¢¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£