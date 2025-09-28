¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¡¾¾ÃÝ·ÝÇ½Âà¼Ò¸å¤ÎÇ¯¼ý¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥È¤ÈÆüµë¤â¹ðÇò¡Ö¿¼Ìë¤Î¡×¡Ö1Æü¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡Ê43¡Ë¤¬28Æü¡¢TBS¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍËÁ°11¡¦45¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤òÂà¼Ò¸å¤âÂ³¤±¤ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿Ê¹ÔÌò¤ÎÆ±¶É¡¦»³·Á½ãºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Î±½¤È¤·¤Æ¡Ö¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ¤â¤¦¤±¤Þ¤¯¤ê¡¢Ç¯¼ý¤Ï2²¯±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Û¤ó¤Þ¡¢2000Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¡ÖºÊ¤¬¼ÒÄ¹¤Ê¤ó¤Ç¡¢Æó¿Í»°µÓ¤Ç¤ä¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡Ö2000Ëü±ß¤Ç¤¹¤è¤Û¤ó¤Þ¡£2000Ëü±ß¤è¤ê²¼¡¢1800¡¢¤Û¤ó¤Þ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»³·Á¥¢¥Ê¤Ï¤µ¤é¤Ë±½¤Î2¤ÄÌÜ¤È¤·¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤À¥Ð¥¤¥È¤ò¼¤á¤Æ¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡£¤³¤ì¤Ï½ÂÃ«¤Î¿¼Ìë¤Î»õ°å¼Ô¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö°ì±þÁ´Á³»Å»ö¤¬¤Ê¤¤»þ¤«¤é¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÒ¤È¤«ÃÖ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡»þµë¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡£¡Ö1Æü¹Ô¤Ã¤¿¤é1Ëü5000±ß¤â¤é¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸Â¤ê¤Ç¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃÏÆ»¤ËÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£²¸¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¤â¸ì¤ë¤È¡¢²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Ï¡Ö¼õ¤±ÉÕ¤±¤ä¤«¤é¤Í¡¢¤Ê¤ó¤«¾Ð´é¤ÇÌÌÇò¤¤¤³¤È¤â¸À¤¨¤ë¤ä¤ó¤«¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ï»õ°å¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È¡£ÁÝ½ü¤È¤«¡¢ÅÅÏÃÂÐ±þ¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£