timelesz菊池風磨、橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝は「3人でいつも競ってる」会話内容を明かす
【モデルプレス＝2025/09/28】timelesz（タイムレス）の菊池風磨が28日、自身がパーソナリティを務める番組「菊池風磨 hoursz」（TOKYO FM／JFN全国38局ネット、毎週日曜11時〜）に出演。メンバーの橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝が3人でよく話している内容を明かした。
【写真】timelesz新メンバー5人の初テレビCM
「“モテる”の境界線」を話題にした際に「うちの橋本・猪俣・篠塚が3人でよく話してるらしいです。8人もいるから、誰がモテるんだって」と話した菊池。「メンバーから見るモテる人とマネージャーから見るモテる人違うと思うし、テレビを通して見てくれてる人と僕らの中で誰がモテるんだってまた違うと思う。そういった意味でいうとすごく興味深いなと思っていつも聞いてます」と3人の会話に耳を傾けていると明かし、「あいつら私欲というか『俺が一番だ』みたいなのが出てくるんですよ。3人でいつも競ってますね、『この3人の中だったら俺じゃない？』みたいな」と笑った。
そして菊池は「やっぱり優しい、これは一番大事なんじゃないかな」と自身の思う「“モテる”の境界線」を口に。「優しいってことは気を配れるっていうことなんですよ。気を配れるっていうことは視野が広いとか客観性に長けているっていうところに行きつくと思うので大人な感じしますよね。だからキーワードは大人なんだよね」と持論を語った。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】
◆菊池風磨、橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝は「3人でいつも競ってる」
◆菊池風磨「“モテる”の境界線」を明かす
