「ずっと誤解してた…」沢水の白い泡は洗剤汚染じゃない→正体を知って6.3万いいね「勉強になる！」【ママリ】

「洗剤汚染だと思ってた…」沢水に浮かぶ白い泡の正体に6.3万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。自分以外の人の新しい視点や考え方から学びを得ることはありますよね。今回は、Xに投稿された学びになるような投稿を3つ厳選してご紹介します。思わず「ほほー」とうなったり、見習いたくなったりするような投稿をどうぞごらんください。

山猫だぶ㌠(@fluor_doublet)さんの投稿です。自然の中で沢のせせらぎの音を聞いていると、とても癒されますよね。水面に目をやると、ふわっと白い泡が浮かんでいるのを見たことがありませんか？





まるでシャンプーをしたときに出る、泡のようですよね。さて、この泡の正体とは、いったい何なのでしょうか…

©fluor_doublet

©fluor_doublet

よく、沢水にこの時期は泡が立っていて、たまに知らない方が「洗剤汚染だ」というのですが、これは植物が出すサポニンという成分によるものです。春はよくあります。

なんと、泡の正体は洗剤ではなく、植物が自然に生み出している「サポニン」という天然成分でした！ サポニンには界面活性作用があり、水と空気が混ざることで泡を発生させる性質があるそうです。特に春先など、植物の活動が活発になる時期によく見られる現象とのこと。



この投稿には6.3万件を超える「いいね」が集まり、「ずっと洗剤だと思ってた！自然由来だったなんて知らなかった」「勉強になる！」「これでスッキリした」「盲点でした…洗剤汚染じゃなくてよかった」といった、驚きや長年の疑問が解決した喜びのコメントが多数寄せられました。



何気なく見ていた沢の泡ひとつにも、植物の生命活動が関わっていると思うと、自然の営みの奥深さを感じますね。次に沢の泡を見かけたら、「植物たちが元気に活動している証拠だな」と、いつもとは少し違った視点で景色を楽しめるかもしれません。

「変だな」って思ったら…寺院の投稿に1.4万いいね

専念寺/ネコ坊主(@yabumoto610)さんの投稿です。日常の中で何らかの直感が働いた時、その気持ちを素直に受け入れることで物事が良い方向へ進んだ、あるいは災難から免れられた経験を持つ人もいますよね。



そんな直感について、専念寺/ネコ坊主さんは「大事にした方がいい」という内容の投稿をしました。

©yabumoto610

ネコさんから人間さんへ今日の一言

たしかに、「変だな」についての直感は、その後に起こるネガティブなことに対して、何かを教えてくれていることもありますよね。もちろん良いことに関する直感にも、敏感でいたいです。



この投稿には「直感って当たりますね。『あれ？』と思ったら『やっぱり』ですね。」「これ、本当ですね。昨日の自分に言ってやりたいです。肝に銘じます。」「違和感ってやつですね」といったリプライがついていました。



何かネガティブなことがある時に、いつも直感が働くわけではないでしょう。しかし、どこか違和感があると感じた時は、できるだけ向き合いたいですね。こういう勘こそが、実は自分を守ってくれる砦なのかもしれません。多忙な現代社会ですが、自分の心の声を聞き取る余裕が持てるといいですよね。

「大事なやりとり」別れ際に言い合いたい言葉に4.2万いいね

こひめ(@Kohime0x0)さんの投稿です。友人や家族と予定を立てる際には、場所や時間などについて、マメに連絡を取りますよね。しかし、会ったあとに別れてからは、連絡が少なくなることもあるでしょう。



投稿者・こひめさんは、別れ際や帰宅後に心がけているやり取りがあるそうです。「ちょっとしたことだけど大事なやりとり」と語るこひめさん。別れ際にこの一言があると、相手にとってうれしいかもしれません。

ばいばいするときに気をつけて帰ってねって言ってくれる人が好き。お家着いたら連絡してねも好き。自分もそういう人だから。気をつけて帰ってねって言うし、お家に着いたら相手を安心させたいから着いたよって連絡する。ちょっとしたことだけど大事なやりとり。こういうことできる人と親しくなりたい。

別れ際の「気をつけて帰ってね」や「帰宅したら連絡してね」という一言が好きだというこひめさん。帰宅時には「着いたよ」と連絡するようにしているそうです。何気ない一言ですが、気持ちが温かくなりますね。また元気で会えるように、無事を願う思いが込められているように感じられます。



この投稿には「無事に帰ってきますようにっておまじないの気持ち」「小さいようで大きなやりとり」といったコメントが寄せられていました。



普段はなかなか言葉に込められた思いを、意識することはないかもしれません。しかし、大切な相手には無事を願う思いを込めて、一言伝えてみてはいかがでしょうか。言葉の持つ力を感じる、すてきな投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）