27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À¾ÉðÀï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£»î¹ç¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Í¥¾¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁè¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ëÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿Ä¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¿·¾±´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¢¤É¤Á¤é¤¬Íè¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤â¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤Þ¤¿¤½¤³¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥à¤È¤ä¤ì¤¿»î¹ç¤Ïºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤âÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Î»þ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ºîÀï¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¡¢¼óÇ¾¿Ø¤È¤·¤Æ¤Î½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ìÀï¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅ¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À»þ¤Î¥¨¥¹¥³¥ó¤Î¤¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¡£¤³¤ì¤Ï(Áª¼ê¤¿¤Á¤¬)ÁêÅö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤âº¨¤ß¤Ã¤³¤Ê¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤Î¤°¤é¤¤¤ÎÀï¤¤¤òº£Ç¯¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Û¤È¤ó¤É1ÅÀº¹¤Î¾¡Éé¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¤Í¡×¤È¼ÂÎÏÇìÃç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿24»î¹çÃæ¡¢ÌóÈ¾Ê¬¤Î13»î¹ç¤¬1ÅÀº¹¾¡Éé¤Ç7¾¡6ÇÔ¤È¤¤¤¦ÙÉ¹³¤·¤¿À®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏºÇ¸å¤Ë¤½¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¿·¾±´ÆÆÄ¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¥×¥íÌîµå³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£²æ¡¹¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿´º¬¤Ï°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÀÚâøÂöËá¤·¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¤Ø¤Î»×¤¤¤âÅÇÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£