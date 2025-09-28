À¾Éð¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼ã·Æ£ÂçæÆ¤¬¡Ö1ÈÖÍ··â¡×¤Ç¥×¥í½éÀèÈ¯¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
¡¡¢¡À¾Éð¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê28Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡»Ä¤ê6»î¹ç¤È¤Ê¤ê°ì¤Ä¤Ç¤â½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¤¤À¾Éð¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼ã·Æ£ÂçæÆ¤¬¡Ö1ÈÖÍ··â¡×¤Ç¥×¥í½é¥¹¥¿¥á¥ó¡£¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¤ÎÂçË¤¸õÊä¡¢¸ÅÀîÍºÂç¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Î¡Ö9ÈÖ±¦Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î10¾¡¤ËÅþÃ£¤·¤¿¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡£º£µ¨¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ê¤¿¤¤¡£
¢¡À¾Éð¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¥¹¥¿¥á¥ó
1¡ÊÍ·¡Ëã·Æ£ÂçæÆ
2¡ÊÆó¡ËÂìß·²Æ±û
3¡ÊÃæ¡ËÀ¾Àî°¦Ìé
4¡Ê»Ø¡Ë¥Í¥Ó¥ó
5¡Êº¸¡ËÅÏÉôÀ»Ìï
6¡Ê°ì¡Ë¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç
7¡Ê»°¡Ë¥Ç¡¼¥Ó¥¹
8¡ÊÊá¡Ë¸Å²ìÍªÅÍ
9¡Ê±¦¡Ë¸ÅÀîÍºÂç
¡¡¡ÊÅê¡Ë¶ùÅÄÃÎ°ìÏº