（内田直之キャスター）

「維新体感ホールです。幕末から近代国家に繋がる日本の歴史について、ドラマ仕立てで学ぶことができるんですね。こちらホールになっています」



今回のないごて！？注目したのは、西郷や大久保など偉人のロボットがやり取りするドラマです。



「無事に戻れたのも、大久保どんをはじめ、精忠組の熱心な帰還運動があったればこそち思っちょりもす」

鹿児島弁で展開されるドラマについて、こんな声が寄せられました。



（情報提供者）

「県外の方が、鹿児島弁が全く分からない。すごく残念で・・・」



観光立県を打ち出す鹿児島として見逃せない問題です。ないごて！？鹿児島弁のドラマが作られたのか？26年度リニューアルする維新ふるさと館のギモンを徹底取材しました。

■西郷どんも鹿児島弁で熱演！ ロボット劇のリアルな会話

鹿児島市加治屋町の維新ふるさと館。1994年、鹿児島市が“歴史観光施設”として作りました。耳なじみのない「歴史観光施設」。どんな意味が込められているのでしょうか？

（維新ふるさと館・佐々木幸男副館長）

「博物館は本物をしっかり保存して調査研究をしながら広く知らせる。本物にこだわるのではなく、鹿児島の歴史を分かりやすく、広く伝えることができる施設と考えている」



「楽しさ」や「わかりやすさ」がキーワードで、博物館・資料館とは別の狙いがあります。

（内田直之キャスター）

「薩摩藩の子供達が学んだのが郷中教育。郷中教育で行われたのが大名カルタです。そのカルタを模したゲームが武者カルタです。実際に札を私が選ぶんですけど、これかな？当たりました。このようにゲーム感覚で武者カルタを楽しむことができます」

人気のコーナーが地下1階の維新体感ホール。西郷や大久保、坂本竜馬、勝海舟といった偉人が登場し、幕末から明治にかけたドラマが展開されます。最大の特徴は、精巧なロボットの方言での会話です。

（大久保利通）

「西郷さぁ。早速でごわすが、おまんさぁの力を、お借りせねばなりもはん。尊王攘夷に偏り過ぎた長州が、京都の和平をひどく乱しておったでごわす」



（村田新八）

「おいどんも、大久保さぁと一緒にイギリスやアメリカが、どれほどのもんか、この目で見てきもんそ」

（西郷隆盛）

「わかりもした。留守は、おいが責任をもって預かりもんそ」



こうしたセリフについて、こんな声が寄せられました。

（情報提供者）

「県外の方が、鹿児島弁に対して全く分からないということで、すごく残念で、ちょっと悲しかったですね。鹿児島弁をアピールするのはとてもいいが、理解できないと来た意味がない」

ドラマを見た人の感想は様々です。



（福岡からの観光客）

「今も鹿児島の人は、あんな感じに喋っているのかなと思った」

（内田直之キャスター）

「ちょっと分かり辛いという声もあるんですが、いかがでしょう？」



（鹿児島市出身）

「それは仕方ないかな。それはもう、みんな勉強して欲しいですね」

■専門家が指摘「伝える工夫が必要」 方言の壁をどう乗り越えるか？

そもそも、なぜ鹿児島弁が使われたのか？鹿児島市の観光振興課の責任者に聞きました。



（鹿児島市観光振興課・安田直髙課長）

「西郷さん、大久保さんがリアルに喋る言葉として、標準語ではなく、鹿児島弁がよりお客さんに伝わるんじゃないかな」

施設の入館者は9割が鹿児島市民以外、県外からの観光客が多くを占めています。



（内田直之キャスター）

「内容を理解してもらえなかった。それがすごく残念だったという声が寄せられた。率直に、このご意見、どのように受け止めますか？」

（鹿児島市観光振興課・安田直髙課長）

「そうですね。分からなかったというのは、申し訳ないと思います。来られる方に分かるようにPRができれば、検証していきたいと思う」

歴史地理学の専門家にも話を聞きました。



（鹿児島大学・小林善人准教授）

「鹿児島のことを知っている人が必ずしも来るわけではない。今は、海外から大勢の方がいらっしゃっている。もっと伝えることについて、考えた方が、いいのではと思う」

ドラマの上映方法に、ひと工夫加えるだけでも理解が深まるのでは？と話します。



（鹿児島大学・小林善人准教授）

「ちょっとしたシート（解説）があれば、それを見れば内容が分かる。前もって、こういう話ですよ。頭に入っていれば、だいたいの内容の理解ができる」

方言を使った観光施設が、お隣、熊本にありました。熊本城ミュージアムわくわく座です。熊本弁の芝居を披露しています。



「ここは、危なかけん。逃げなさい。俺んこつね。おら今、忙しかったい」



この日は、熊本から見た西南戦争の歴史を伝えていました。ステージの横には標準語の字幕が示され、観光客を意識した作りになっています。

改めて、維新体感ホールのドラマを安田課長と一緒に見ることにしました。約25分間。幕末から明治にかけての歴史が映像と光や音で演出され、ロボットが解説します。



「そげんしても、西郷さぁも、村田どんも、ご無事で何よりでごわしたな」



（内田直之キャスター）

「これですね。鹿児島弁は」



気になったのが字幕です。セリフが鹿児島弁そのままで表示されていました。

（内田直之キャスター）

「結構、見応えがありますね。あっという間の20分間ですね」



インバウンド向けの音声ガイドを使った、こんな提案をしてみました。

（内田直之キャスター）

「韓国語や中国語でも音声が流れるようにも出来るそうですが、この部分を標準語にする。これはいかがでしょうか？」



（鹿児島市観光振興課・安田直髙課長）

「そうですね。そこはまた、外国の人にも方言なので、それを知っていただく、音で知っていただくのは、大切なのかもしれない」

誰もが楽しめる観光施設にするために、できることはないのでしょうか？



（鹿児島市観光振興課・安田直髙課長）

「例えば、音は、鹿児島弁で流して、字幕で標準語でフォローするとか。今から、やり方だと思う。鹿児島弁もPRしながら、上手く県外に伝えていければと思う」

維新ふるさと館は、26年度のリニューアルに向け現在、設計が行われています。ドラマも

新たな映像、照明、音響でバージョンアップする予定です。



鹿児島弁の表現方法は、どうなるのか？今後の動きに注目です。



（KYT news.everyかごしま 25年9月10日放送）