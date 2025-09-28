20ºÐ¡¦¿ûÉö²Ú¤¬ÎÞ¤Î½éÍ¥¾¡¡¡Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£Äù¤á¤ÇÁ¯¤ä¤«µÕÅ¾¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡×
¡ã¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡ºÇ½ªÆü¡þ28Æü¡þÍøÉÜ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡ÊµÜ¾ë¸©¡Ë¡þ6590¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤È2ÂÇº¹¤Ç½Ð¤¿¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î20ºÐ¡¦¿ûÉö²Ú¤¬8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö65¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë9¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇµÕÅ¾¤·¡¢Ç°´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
ºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£1ÈÖ¤«¤é3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¦¤È¡¢5ÈÖ¡¢8ÈÖ¤Ç¤â¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¡¢¥Ï¡¼¥Õ¡Ö31¡×¡£°ìµ¤¤Ë¼ó°Ì¤È¤Îº¹¤ò½Ì¤á¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï°µ´¬¤Î2Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£Äù¤á¡£¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¸åÂ³¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿¡£Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢ÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£Í¥¾¡¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤ò½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¶¯µ¤¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï³«ËëÀï¤«¤éÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¤½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¥¿¥¤¤Ë¿ÀÃ«¤½¤é¤È·ê°æ»í¡£¥È¡¼¥¿¥ë6¥¢¥ó¥À¡¼¡¦4°Ì¤Ë·¬ÌÚ»ÖÈÁ¡£¥È¡¼¥¿¥ë5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦5°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï¸åÆ£Ì¤Í¡¢µÈËÜ¤³¤³¤Í¡¢ÌÚÂ¼ºÌ»Ò¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¤ÎµÈÅÄÎë¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦10°Ì¥¿¥¤¡£2½µÁ°¤Î¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¡×¤òÀ©¤·¤¿¶âß·»ÖÆà¤Ï¡¢¥È¡¼¥¿¥ë1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦29°Ì¥¿¥¤¤Ç3Æü´Ö¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÅìËÌÊ¡»ãÂç³Ø¤Îß·ÅÄ¼îÎ¤¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦29°Ì¥¿¥¤¤Ç½ª¤¨¤Æ¡¢¥í¡¼¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï7000Ëü±ß¡£Í¥¾¡¤·¤¿¿û¤Ï1260Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡ÚºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Î¾å°ÌÀ®ÀÓ¡ÛÍ¥¾¡¡§¿ûÉö²Ú¡Ê-9¡Ë2°Ì¡§¿ÀÃ«¤½¤é¡Ê-7¡Ë2°Ì¡§·ê°æ»í¡Ê-7¡Ë4°Ì¡§·¬ÌÚ»ÖÈÁ¡Ê-6¡Ë5°Ì¡§¸åÆ£Ì¤Í¡Ê-5¡Ë5°Ì¡§µÈËÜ¤³¤³¤Í¡Ê-5¡Ë5°Ì¡§ÌÚÂ¼ºÌ»Ò¡Ê-5¡Ë8°Ì¡§ÌÚ¸Í°¦¡Ê-4¡Ë8°Ì¡§¹©Æ£ÍÚ²Ã¡Ê-4¡Ë8°Ì¡§Á´ÈþÄç¡Ê-4¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÅÄÎë¤µ¤ó¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥«¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿
