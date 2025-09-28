óîÆ£µþ»Ò¡¡¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¡É¤È¤Ï¡ÖÌ©¤«¤Ë°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ä¡×
¡¡¸µ¡ÖÆü¸þºä46¡×¤Ç½÷Í¥¤ÎóîÆ£µþ»Ò¡Ê28¡Ë¤¬27Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö»æ¤È¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë1¡¦25¡Ë¤Ë¡È»æ¥²¥¹¥È¡É¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Ï½Ð±é¤»¤º¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î²óÅú¤ò¤â¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤¬2¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ëÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Î¡È»æ¥²¥¹¥È¡É¤Ç¤¢¤ëóîÆ£¤ËÈÖÁÈ¤«¤é¡Ö²¿¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ø¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¡Ù¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·óîÆ£¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤»¤Ã¤«¤¯Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¡¢»Å»ö¤â¿ÍÀ¸¤â¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÃ¯¤«¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÌ©¤«¤Ë°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¿§¡¹¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ä¤·¤Î»þ´ü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2´üÀ¸¤Ï¤Û¤ÜÁ´°÷1²ó¤ÏÄÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡óîÆ£¤Î²óÅú¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡×¤ÎÂçÃÝ°ì¼ù¤Ï¡Ö°ìÄÌ¤ê¿ä¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¤Í¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¡×¤ÈÈ¿±þ¡£ÁêÊý¡¦»°Â¼¥Þ¥µ¥«¥º¤«¤é¤Ï¡ÖÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤ËÃ¯¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¤¢¤Î»Ò¡¢²¶¤¬ºÇ½é¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¡£²¿¤À¤Ã¤±¤Ê¡©¤ß¡¼¤Ñ¤ó(¸µÆü¸þºä46¤Ç½÷Í¥¤Îº´¡¹ÌÚÈþÎè)¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿