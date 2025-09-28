ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÂåÉ½¤¬Åê¤Æ¤¡¢Ä·Ìö¶¥µ»¤ÇÍ¥¾¡Áí¤Ê¤á¡¡±ßÈ×Åê¤Ï·´ºÚ¡¹²Â¡¢»°ÃÊÄ·¤ÏüâÅç¿¿¿¥»Ò¡¢Áö¹âÄ·¤Ïüâ¶¶½í¤¬V¡ÚÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÎ¦¾å¡Û
¢£Âè73²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê28Æü¡¢»³¸ý¡¦°Ý¿·¤ß¤é¤¤¤Õ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú°ìÍ÷¡Û¹ñÎ©¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õÆüËÜ½Ð¾ìÁª¼ê¡õ·ë²Ì
Åê¤Æ¤¡¢Ä·Ìö¶¥µ»¤Ç¤Ïº£Ç¯9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤é¤¬Í¥¾¡¤òÁí¤Ê¤á¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
½÷»Ò±ßÈ×Åê¤Ç¤ÏÆüËÜµÏ¿¡Ê60m72¡ËÊÝ»ý¼Ô¤Î·´ºÚ¡¹²Â¡Ê28¡¢¥µ¥È¥¦¿©ÉÊ¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹RC¡Ë¤¬½Ð¾ì¤·¡¢53m05¤ÇÍ¥¾¡¡£·´¤Ï1ÅêÌÜ¤Ç51m31¡¢2ÅêÌÜ¤Ç52m05¤È½ù¡¹¤ËµÏ¿¤ò¿¤Ð¤¹¤È4ÅêÌÜ¤Ç53m05¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¶¥µ»¸å¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿·´¤Ï¡ÖµÏ¿¤È¤·¤Æ¤Ï¥À¥á¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¿¤á¤·¤¿Ãæ¤ÇÅßµ¨Îý½¬¤Î²ÝÂê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
·´¤ÏºòÇ¯8·î¤ËÆüËÜ¿Í½é¤Î60mÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ë¡¢60m72¡ÊÆüËÜµÏ¿¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£·î¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï¡¢19Ç¯¤Î¥É¡¼¥ÏÂç²ñ°ÊÍè3Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤·¡¢Á´ÂÎ36°Ì¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¤âÆüËÜ¿ÍºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤ë54m59¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
½÷»Ò»°ÃÊÄ·¤Ç¤Ï郄Åç¿¿¿¥»Ò¡Ê26¡¢¶åÅÅ¹©¡Ë¤¬13m30¡Ê¡Ý0.2m¡Ë¤ÇÀ©¤·¤¿¡£ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï3²óÌÜ¤Ç13m66¡Ê-0.3¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤âÍ½ÁªÍî¤Á¡£º£Ç¯8·î¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Ê¥¤¥ÈÎ¦¾å¤Ç¤ÏÆüËÜÎòÂå3°Ì¤Î13m94¡Ê¡Ü1.6m¡Ë¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¥µ»¸å¡¢郄Åç¤Ï¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤«¤éÎ¦¾å³¦¤Ï¤¹¤´¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤â¤³¤ì¤À¤±¤ÎÊý¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Î¦¾å³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
½÷»ÒÁö¹âÄ·¤Ç¤Ï郄¶¶½í¡Ê25¡¢¥»¥ó¥³¡¼¡Ë¤¬1m85¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£郄¶¶¤Ï1m76¡¢1m79¤È1²ó¤Ç¥¯¥ê¥¢¡£Â³¤¯1m82¤ÏºÇ¸å¤Î3²óÌÜ¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤È1m85¤Ç¤ÏºÆ¤Ó1²ó¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¶¥µ»¤ò½ª¤¨¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¤Ä·Ìö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Çº£²ó¤³¤Î»î¹ç¤Ç90cmÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿郄¶¶¡£ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï1m88¤Î22°Ì¥¿¥¤¡ÊA¥°¥ë¡¼¥×11°Ì¡Ë¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï³ð¤ï¤º¤â½é¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃË»Ò±ßÈ×Åê¤Ç¤ÏÅò¾å¹äµ±¡Ê32¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬58m87¤ÇÍ¥¾¡¡£Åò¾å¤Ïº£µ¨ÆüËÜ¿·¤Î64m48¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï56m40¤ÎÁ´ÂÎ37°Ì¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¤âÆ±¼ïÌÜ¡¢07Ç¯¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Èª»³ÌÐÍº°ÊÍè¡¢9Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËÆüËÜÀª2¿ÍÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ïº¸¤«¤é·´Áª¼ê¡¢郄ÅçÁª¼ê¡¢郄¶¶Áª¼ê
